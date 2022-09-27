27 сентября 2022

В Перми задержали мужчин с арсеналом для страйкбола

© Служба новостей «URA.RU»
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Страйкбол. Тюмень, страйкбол
Оружие для страйкбола действительно выглядит как настоящее (архивное фото) Фото:

Пермяков встревожили сообщения в соцсетях о задержании подозрительных людей в камуфляжной форме с оружием. Одно из сообщений появилось в telegram-канале «Плохие новости Пермь».

«За домом по ул. Мира, 3 было только что принятие людей с автоматами и гранатами! Будьте аккуратнее», — сказано в посте. В полиции оперативно прокомментировали данную ситуацию. Оказалось, оружие не настоящее: «В ходе проверки было установлено, что граждане готовились к проведению страйкбола, оружие является снаряжением для игры, опасности для жизни и здоровья не представляет. В настоящее время по данному факту проводится проверка».

Ранее URA.RU сообщало, что в Чайковском был замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Тогда было установлено, что оружие также ненастоящее.

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Пермяков встревожили сообщения в соцсетях о задержании подозрительных людей в камуфляжной форме с оружием. Одно из сообщений появилось в telegram-канале «Плохие новости Пермь». «За домом по ул. Мира, 3 было только что принятие людей с автоматами и гранатами! Будьте аккуратнее», — сказано в посте. В полиции оперативно прокомментировали данную ситуацию. Оказалось, оружие не настоящее: «В ходе проверки было установлено, что граждане готовились к проведению страйкбола, оружие является снаряжением для игры, опасности для жизни и здоровья не представляет. В настоящее время по данному факту проводится проверка». Ранее URA.RU сообщало, что в Чайковском был замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Тогда было установлено, что оружие также ненастоящее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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