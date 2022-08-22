22 августа 2022

Пермяк с автоматом в руках разгуливал по улицам города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , автомат, пули
В Пермском крае молодой человек с автоматом в руках ходил по улицам города Фото:

В Чайковском (Пермский край) замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Пермяка сняли на видео, в полиции рассказали подробности произошедшего.

«Материал проверки, размещенной в соцсети „ВКонтакте“ зарегистрирован Чайковским ОМВД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на оружие, он был доставлен в отдел. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Местные жители, комментируя опубликованное видео разошлись во мнениях: кто-то посчитал такое поведение недопустимым, другие же горожане считают, что в этом нет ничего страшного, а оружие скорее похоже на страйкбольное, нежели на автомат Калашникова.

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В Чайковском (Пермский край) замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Пермяка сняли на видео, в полиции рассказали подробности произошедшего. «Материал проверки, размещенной в соцсети „ВКонтакте“ зарегистрирован Чайковским ОМВД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на оружие, он был доставлен в отдел. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители, комментируя опубликованное видео разошлись во мнениях: кто-то посчитал такое поведение недопустимым, другие же горожане считают, что в этом нет ничего страшного, а оружие скорее похоже на страйкбольное, нежели на автомат Калашникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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