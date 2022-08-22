Пермяк с автоматом в руках разгуливал по улицам города. Видео

23 августа 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

В Пермском крае молодой человек с автоматом в руках ходил по улицам города Фото: depositphotos.com В Чайковском (Пермский край) замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Пермяка сняли на видео, в полиции рассказали подробности произошедшего. «Материал проверки, размещенной в соцсети „ВКонтакте“ зарегистрирован Чайковским ОМВД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на оружие, он был доставлен в отдел. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители, комментируя опубликованное видео разошлись во мнениях: кто-то посчитал такое поведение недопустимым, другие же горожане считают, что в этом нет ничего страшного, а оружие скорее похоже на страйкбольное, нежели на автомат Калашникова.

В Чайковском (Пермский край) замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Пермяка сняли на видео, в полиции рассказали подробности произошедшего. «Материал проверки, размещенной в соцсети „ВКонтакте“ зарегистрирован Чайковским ОМВД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на оружие, он был доставлен в отдел. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители, комментируя опубликованное видео разошлись во мнениях: кто-то посчитал такое поведение недопустимым, другие же горожане считают, что в этом нет ничего страшного, а оружие скорее похоже на страйкбольное, нежели на автомат Калашникова.