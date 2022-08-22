В Чайковском (Пермский край) замечен молодой человек, который ходил по улицам города с оружием в руках. Пермяка сняли на видео, в полиции рассказали подробности произошедшего.
«Материал проверки, размещенной в соцсети „ВКонтакте“ зарегистрирован Чайковским ОМВД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на оружие, он был доставлен в отдел. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Местные жители, комментируя опубликованное видео разошлись во мнениях: кто-то посчитал такое поведение недопустимым, другие же горожане считают, что в этом нет ничего страшного, а оружие скорее похоже на страйкбольное, нежели на автомат Калашникова.
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