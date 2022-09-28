Чернышенко: на горячую линию по мобилизации поступило полмиллиона обращений

28 сентября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко отчитался о работе с гражданами по вопросам мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Операторы горячей линии по вопросам частичной мобилизации обработали почти полмиллиона обращений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. «Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты», — заявил Чернышенко, его заявление приводит пресс-служба. Он отметил, что наиболее оперативно работают операторы Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области. «Недозвонов» почти нет в Кемеровской и Мурманской областях, а также в Карачаево-Черкесии. По словам Чернышенко, для регионов разработали методические рекомендации. Россияне могут получить информацию о мобилизации по номеру 122 или на сайте «Объясняем.рф». Горячую линию открыли после объявления в России частичной мобилизации, начатой на фоне спецоперации РФ на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч человек, передает «Утро.ру» со ссылкой на Минобороны РФ. Отсрочку дадут некоторым специалистам в области информационных технологий, банковского сектора и СМИ, передает РАПСИ.

Операторы горячей линии по вопросам частичной мобилизации обработали почти полмиллиона обращений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. «Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты», — заявил Чернышенко, его заявление приводит пресс-служба. Он отметил, что наиболее оперативно работают операторы Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области. «Недозвонов» почти нет в Кемеровской и Мурманской областях, а также в Карачаево-Черкесии. По словам Чернышенко, для регионов разработали методические рекомендации. Россияне могут получить информацию о мобилизации по номеру 122 или на сайте «Объясняем.рф». Горячую линию открыли после объявления в России частичной мобилизации, начатой на фоне спецоперации РФ на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч человек, передает «Утро.ру» со ссылкой на Минобороны РФ. Отсрочку дадут некоторым специалистам в области информационных технологий, банковского сектора и СМИ, передает РАПСИ.