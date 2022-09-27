Отряд жителей Тобольска, заключивших контракты, 28 сентября отправился на специальную военную операцию на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«Сегодня утром у обелиска „Защитникам Отечества во все времена“ проводили тоболяков, заключивших контракт и отправляющихся для участия в специальной военной операции. Ваш выбор достоин уважения, ваше принятое решение — искренняя и всецелая поддержка. Поверьте, тоболяки искренне гордятся каждым из вас», — написал градоначальник.
Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Решению о ее начале предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября по указу главы РФ, в стране началась частичная мобилизация военнослужащих запаса.
Фото: мэрия Тобольска
Фото: мэрия Тобольска
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Отряд жителей Тобольска, заключивших контракты, 28 сентября отправился на специальную военную операцию на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев. «Сегодня утром у обелиска „Защитникам Отечества во все времена“ проводили тоболяков, заключивших контракт и отправляющихся для участия в специальной военной операции. Ваш выбор достоин уважения, ваше принятое решение — искренняя и всецелая поддержка. Поверьте, тоболяки искренне гордятся каждым из вас», — написал градоначальник. Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Решению о ее начале предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября по указу главы РФ, в стране началась частичная мобилизация военнослужащих запаса.