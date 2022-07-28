28 июля 2022

Тюменские добровольцы отправились на службу, среди них девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , солдаты, служба по контракту, контрактники
Тюменские добровольцы отправились на службу Фото:

Группа тюменских добровольцев региональных подразделений «Тобол» и «Тайга» отправилась на службу, в том числе — девушка, которая по контракту будет работать медсестрой. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства области.

«Очередная группа тюменских добровольцев из формируемых в регионе подразделений „Тобол“ и „Тайга“ отправилась на службу. В составе подразделения „Тайга“ — девушка-медсестра», — сообщает инфоцентр властей.

По словам самой тюменки, служить в тюменском батальон — большая честь. У девушки медицинское образование.

«Я не могла поступить иначе. Я знаю, что я нужна нашим парням, должна им помочь», — пояснила тюменка.

Ранее URA.RU писало, что в тюменской области формируют три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Чтобы попасть в них, жители региона заключают контракты о военной службе. Зарплаты военных — от 200 тысяч рублей, премии — до 300 тысяч.

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Группа тюменских добровольцев региональных подразделений «Тобол» и «Тайга» отправилась на службу, в том числе — девушка, которая по контракту будет работать медсестрой. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства области. «Очередная группа тюменских добровольцев из формируемых в регионе подразделений „Тобол“ и „Тайга“ отправилась на службу. В составе подразделения „Тайга“ — девушка-медсестра», — сообщает инфоцентр властей. По словам самой тюменки, служить в тюменском батальон — большая честь. У девушки медицинское образование. «Я не могла поступить иначе. Я знаю, что я нужна нашим парням, должна им помочь», — пояснила тюменка. Ранее URA.RU писало, что в тюменской области формируют три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Чтобы попасть в них, жители региона заключают контракты о военной службе. Зарплаты военных — от 200 тысяч рублей, премии — до 300 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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