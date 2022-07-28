Тюменские добровольцы отправились на службу, среди них девушка

Тюменские добровольцы отправились на службу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группа тюменских добровольцев региональных подразделений «Тобол» и «Тайга» отправилась на службу, в том числе — девушка, которая по контракту будет работать медсестрой. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства области.

«Очередная группа тюменских добровольцев из формируемых в регионе подразделений „Тобол“ и „Тайга“ отправилась на службу. В составе подразделения „Тайга“ — девушка-медсестра», — сообщает инфоцентр властей.

По словам самой тюменки, служить в тюменском батальон — большая честь. У девушки медицинское образование.

«Я не могла поступить иначе. Я знаю, что я нужна нашим парням, должна им помочь», — пояснила тюменка.

Ранее URA.RU писало, что в тюменской области формируют три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Чтобы попасть в них, жители региона заключают контракты о военной службе. Зарплаты военных — от 200 тысяч рублей, премии — до 300 тысяч.