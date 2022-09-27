Свердловский военком изменил приказ о мобилизации

28 сентября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

В приказ о мобилизации в Свердловской области внесли два изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков внес изменения в приказ о частичной мобилизации в регионе. В частности, из документа исключен пункт, касающийся запрета на выезд из России для офицеров и солдат запаса. Об этом сообщается на сайте областного военного комиссариата. Первоначальная редакция приказа была выпущена 22 сентября. Второй параграф гласил, что военнообязанные, подлежащие частичной мобилизации, не могут выезжать за пределы города или района без разрешения военных комиссаров. Позднее приказ отредактировали: запрет стал касаться лишь выезда военных за пределы России. Теперь же пункт исключили окончательно. «Параграф второй приказа исключить. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», — говорится в новом документе за подписью Чиркова. Кроме того, военком внес изменения в четвертый параграф. В исходной версии этот пункт обязывал работодателей освободить сотрудников, попавших под мобилизацию, от работы, произвести с ними полный расчет, выплатить зарплату и обеспечить явку в пункты сбора. В новом приказе из параграфа исключены слова о «полном расчете и выплате заработной платы». В остальном текст параграфа остался прежним. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Фото: официальный сайт военного комиссариата Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков внес изменения в приказ о частичной мобилизации в регионе. В частности, из документа исключен пункт, касающийся запрета на выезд из России для офицеров и солдат запаса. Об этом сообщается на сайте областного военного комиссариата. Первоначальная редакция приказа была выпущена 22 сентября. Второй параграф гласил, что военнообязанные, подлежащие частичной мобилизации, не могут выезжать за пределы города или района без разрешения военных комиссаров. Позднее приказ отредактировали: запрет стал касаться лишь выезда военных за пределы России. Теперь же пункт исключили окончательно. «Параграф второй приказа исключить. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», — говорится в новом документе за подписью Чиркова. Кроме того, военком внес изменения в четвертый параграф. В исходной версии этот пункт обязывал работодателей освободить сотрудников, попавших под мобилизацию, от работы, произвести с ними полный расчет, выплатить зарплату и обеспечить явку в пункты сбора. В новом приказе из параграфа исключены слова о «полном расчете и выплате заработной платы». В остальном текст параграфа остался прежним. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.