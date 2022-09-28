Politico: ЕС хочет смягчить часть санкций против России

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Сельхоз
Евросоюз может снять запрет на поставки российских удобрений Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений. Об этом сообщает Politico.

«В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», — пишет Politico со ссылкой на Playbook. Сообщается, что о таких планах заявили чиновники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать тонны удобрений развивающимся странам. По словам Путина, они находятся в портах европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что российские удобрения можно вывезти через Европу. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ, целью ограничений стала «отмена России».

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Евросоюз намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений. Об этом сообщает Politico. «В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», — пишет Politico со ссылкой на Playbook. Сообщается, что о таких планах заявили чиновники. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать тонны удобрений развивающимся странам. По словам Путина, они находятся в портах европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что российские удобрения можно вывезти через Европу. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ, целью ограничений стала «отмена России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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