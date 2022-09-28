Politico: ЕС хочет смягчить часть санкций против России

28 сентября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Евросоюз может снять запрет на поставки российских удобрений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений. Об этом сообщает Politico. «В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», — пишет Politico со ссылкой на Playbook. Сообщается, что о таких планах заявили чиновники. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать тонны удобрений развивающимся странам. По словам Путина, они находятся в портах европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что российские удобрения можно вывезти через Европу. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ, целью ограничений стала «отмена России».

Евросоюз намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений. Об этом сообщает Politico. «В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», — пишет Politico со ссылкой на Playbook. Сообщается, что о таких планах заявили чиновники. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать тонны удобрений развивающимся странам. По словам Путина, они находятся в портах европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что российские удобрения можно вывезти через Европу. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ, целью ограничений стала «отмена России».