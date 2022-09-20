Путин заявил, что РФ не ответили на предложение бесплатно раздать удобрения

20 сентября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал верхом цинизма отсутствие ответа по удобрениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные партнеры не ответили на предложение бесплатно раздать удобрения развивающимся странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. «И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Ранее Путин сказал, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны удобрения, которые хранятся в морских портах Евросоюза, сообщает «Национальная служба новостей». Российские удобрения можно экспортировать через Европу в нуждающиеся страны, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш. Также он предупредил, что в мире может начаться голод уже в следующем году, если будет нехватка удобрений.

Западные партнеры не ответили на предложение бесплатно раздать удобрения развивающимся странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. «И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Ранее Путин сказал, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны удобрения, которые хранятся в морских портах Евросоюза, сообщает «Национальная служба новостей». Российские удобрения можно экспортировать через Европу в нуждающиеся страны, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш. Также он предупредил, что в мире может начаться голод уже в следующем году, если будет нехватка удобрений.