Путин заявил, что РФ не ответили на предложение бесплатно раздать удобрения

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал верхом цинизма отсутствие ответа по удобрениям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры не ответили на предложение бесплатно раздать удобрения развивающимся странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин сказал, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны удобрения, которые хранятся в морских портах Евросоюза, сообщает «Национальная служба новостей». Российские удобрения можно экспортировать через Европу в нуждающиеся страны, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш. Также он предупредил, что в мире может начаться голод уже в следующем году, если будет нехватка удобрений.

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Западные партнеры не ответили на предложение бесплатно раздать удобрения развивающимся странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. «И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Ранее Путин сказал, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны удобрения, которые хранятся в морских портах Евросоюза, сообщает «Национальная служба новостей». Российские удобрения можно экспортировать через Европу в нуждающиеся страны, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш. Также он предупредил, что в мире может начаться голод уже в следующем году, если будет нехватка удобрений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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