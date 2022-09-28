Челябинский экс-министр выходит из колонии, так и не заплатив штраф

Олег Бехтерев отправится в исправительный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, заменившего экс-министру социальных отношений региона Олегу Бехтереву срок в колонии на принудительные работы. Такое решение было принято несмотря на то, что осужденный так и не заплатил штраф в 10 млн по приговору за взятки и не возместил 30 миллионов ущерба от преступления.

«Постановление Металлургического районного суда оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора без удовлетворения. Решение вступило в силу, Бехтерев освобожден из больницы ГУФСИН, где находился в последнее время, он должен будет самостоятельно отбыть в исправительный центр № 2 в Калининском районе Челябинска для прохождения принудительных работ. Штраф он так и не оплатил, ущерб по иску не выплатил», — рассказал источник URA.RU в суде.

Решение о замене остатка срока, который на тот момент составлял два года пять месяцев, Металлургический суд принял в июле 2022 года. Прокурор обжаловал решение, указав, что поведение осужденного являлось не стабильным. Кроме того, он не принял мер по возмещению ущерба от преступления, а также уплате штрафа. На момент рассмотрения ходатайства было возмещено всего 405 тыс. рублей из 10 млн рублей штрафа и около 30 млн рублей ущерба.

Бехтерев осужден за получение взятки на сумму 3,6 млн рублей, а также хищение около 30 млн рублей. В июле 2018 года он получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.