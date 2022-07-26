Прокуратура обжаловала освобождение челябинского экс-министра

27 июля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Олега Бехтерева отпустили из колонии на принудительные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура внесла апелляционное представление на решение суда о замене бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву срока в колонии принудительными работами. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, экс-чиновник, осужденный за взятки, не встал на путь исправления. «Поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось не стабильным, он допускал злостное нарушение установленного порядка содержания. Кроме того, он не принял мер по возмещению ущерба от преступления, а также уплате штрафа. На момент рассмотрения ходатайства было возмещено всего 405 тыс. рублей из 10 млн рублей штрафа и около 30 млн рублей ущерба», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. В связи с этим прокурор обратился в Челябинский областной суд, попросив решение Металлургического районного суда отменить. Неотбытый срок лишения свободы у Бехтерева составляет 2 года 5 месяцев. Бехтерев был признан виновным в получении взятки на сумму 3,6 млн рублей, а также в хищении около 30 млн рублей путем растраты. В июле 2018 года он приговорен к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 19 июля суд заменил ему остаток срока принудительными работами.

Прокуратура внесла апелляционное представление на решение суда о замене бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву срока в колонии принудительными работами. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, экс-чиновник, осужденный за взятки, не встал на путь исправления. «Поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось не стабильным, он допускал злостное нарушение установленного порядка содержания. Кроме того, он не принял мер по возмещению ущерба от преступления, а также уплате штрафа. На момент рассмотрения ходатайства было возмещено всего 405 тыс. рублей из 10 млн рублей штрафа и около 30 млн рублей ущерба», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. В связи с этим прокурор обратился в Челябинский областной суд, попросив решение Металлургического районного суда отменить. Неотбытый срок лишения свободы у Бехтерева составляет 2 года 5 месяцев. Бехтерев был признан виновным в получении взятки на сумму 3,6 млн рублей, а также в хищении около 30 млн рублей путем растраты. В июле 2018 года он приговорен к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 19 июля суд заменил ему остаток срока принудительными работами.