В ОНФ назвали главные вопросы челябинцев о частичной мобилизации

ОНФ: мобилизованные челябинцы спрашивают об отсрочке, зарплате и обмундировании

28 сентября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

За сутки работы горячей линии по вопросам частичной мобилизации от челябинцев поступило 84 обращения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Общенародном фронте (ОНФ) Челябинской области озвучили основные категории вопросов, по которым жители консультируются на горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, за сутки работы центра содействия гражданам получено 84 обращения. «Челябинский Народный фронт за первые сутки работы центра содействия гражданам получил 84 обращения по вопросам частичной мобилизации. Половина из них — это общие вопросы, связанные с вероятностью призыва человека определенного возраста, состояния здоровья. Остальные — непосредственно получившие повестку и предполагающие, что в их случае была совершена ошибка, а также добровольцы, желающие узнать, каким образом они могут отправиться на сборы, если повестки еще не было», — сообщил URA.RU Рыжий. Общенародный фронт открыл горячую линию во всех регионах, где имеются филиалы партии. Телефон доступен с самого утра. Специалисты оказывают содействие гражданам в их вопросах. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ 21 сентября. Согласно указу, в России планируется призвать на службу из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан.

В Общенародном фронте (ОНФ) Челябинской области озвучили основные категории вопросов, по которым жители консультируются на горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, за сутки работы центра содействия гражданам получено 84 обращения. «Челябинский Народный фронт за первые сутки работы центра содействия гражданам получил 84 обращения по вопросам частичной мобилизации. Половина из них — это общие вопросы, связанные с вероятностью призыва человека определенного возраста, состояния здоровья. Остальные — непосредственно получившие повестку и предполагающие, что в их случае была совершена ошибка, а также добровольцы, желающие узнать, каким образом они могут отправиться на сборы, если повестки еще не было», — сообщил URA.RU Рыжий. Общенародный фронт открыл горячую линию во всех регионах, где имеются филиалы партии. Телефон доступен с самого утра. Специалисты оказывают содействие гражданам в их вопросах. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ 21 сентября. Согласно указу, в России планируется призвать на службу из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан.