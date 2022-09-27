Мэр Тобольска поделится зарплатой с мобилизованными

Глава Тобольска Максим Афанасьев перечислит часть зарплаты на нужды мобилизованных

Максим Афанасьев будет перечислять военным однодневный заработок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудники администрации Тобольска будут перечислять часть зарплаты на нужды мобилизованных земляков. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных. Это помимо добровольной помощи каждого из нас через наших активистов и общественных деятелей», — написал градоначальник.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных тюменцев уже отправились на сборы из Тобольска и Ишима.