Мэр Тобольска поделится зарплатой с мобилизованными

Сотрудники администрации Тобольска будут перечислять часть зарплаты на нужды мобилизованных земляков. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных. Это помимо добровольной помощи каждого из нас через наших активистов и общественных деятелей», — написал градоначальник.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных тюменцев уже отправились на сборы из Тобольска и Ишима.
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Сотрудники администрации Тобольска будут перечислять часть зарплаты на нужды мобилизованных земляков. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев. «С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных. Это помимо добровольной помощи каждого из нас через наших активистов и общественных деятелей», — написал градоначальник. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных тюменцев уже отправились на сборы из Тобольска и Ишима.