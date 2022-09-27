Для мобилизованных челябинских предпринимателей открыли горячую линию

Челябинские бизнесмены, у которых возникли проблемы и вопросы после начала частичной мобилизации, смогут обратиться с ними на горячую линию минэкономразвития области. Об этом сообщили URA.RU 28 сентября в ведомстве.
Предприниматели могут адресовать свои вопросы по ведению бизнеса в условиях мобилизации специалистам центра «Мой бизнес» по номеру 8 800 350 24 74. Горячая линия работает в будни с 9:00 до 20:00. Кроме того, часть актуальной информации уже опубликована на сайте минэкономразвития Челябинской области.
«Очень важно оказать информационную поддержку предпринимателям. Мы готовы индивидуально подключаться к решению проблем бизнеса. Вопросы уже поступают, в основном — о возможности бронирования узких специалистов предприятий», — цитирует пресс-служба ведомства министра экономического развития Челябинской области Наталью Лугачеву.
Накануне челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал URA.RU о поправках в законы, подготовленных фракцией ЛДПР. Помимо прочего, они обеспечат мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности.
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