Для мобилизованных челябинских предпринимателей открыли горячую линию

28 сентября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Правительство Челябинской области решили помочь бизнесменам в условиях мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Челябинские бизнесмены, у которых возникли проблемы и вопросы после начала частичной мобилизации, смогут обратиться с ними на горячую линию минэкономразвития области. Об этом сообщили URA.RU 28 сентября в ведомстве. Предприниматели могут адресовать свои вопросы по ведению бизнеса в условиях мобилизации специалистам центра «Мой бизнес» по номеру 8 800 350 24 74. Горячая линия работает в будни с 9:00 до 20:00. Кроме того, часть актуальной информации уже опубликована на сайте минэкономразвития Челябинской области. «Очень важно оказать информационную поддержку предпринимателям. Мы готовы индивидуально подключаться к решению проблем бизнеса. Вопросы уже поступают, в основном — о возможности бронирования узких специалистов предприятий», — цитирует пресс-служба ведомства министра экономического развития Челябинской области Наталью Лугачеву. Накануне челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал URA.RU о поправках в законы, подготовленных фракцией ЛДПР. Помимо прочего, они обеспечат мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности.

Челябинские бизнесмены, у которых возникли проблемы и вопросы после начала частичной мобилизации, смогут обратиться с ними на горячую линию минэкономразвития области. Об этом сообщили URA.RU 28 сентября в ведомстве. Предприниматели могут адресовать свои вопросы по ведению бизнеса в условиях мобилизации специалистам центра «Мой бизнес» по номеру 8 800 350 24 74. Горячая линия работает в будни с 9:00 до 20:00. Кроме того, часть актуальной информации уже опубликована на сайте минэкономразвития Челябинской области. «Очень важно оказать информационную поддержку предпринимателям. Мы готовы индивидуально подключаться к решению проблем бизнеса. Вопросы уже поступают, в основном — о возможности бронирования узких специалистов предприятий», — цитирует пресс-служба ведомства министра экономического развития Челябинской области Наталью Лугачеву. Накануне челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал URA.RU о поправках в законы, подготовленных фракцией ЛДПР. Помимо прочего, они обеспечат мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности.