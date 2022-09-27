27 сентября 2022

Для мобилизованных челябинских предпринимателей открыли горячую линию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация, военкомат. Челябинск, военкомат, мобилизация
Правительство Челябинской области решили помочь бизнесменам в условиях мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Челябинские бизнесмены, у которых возникли проблемы и вопросы после начала частичной мобилизации, смогут обратиться с ними на горячую линию минэкономразвития области. Об этом сообщили URA.RU 28 сентября в ведомстве.

Предприниматели могут адресовать свои вопросы по ведению бизнеса в условиях мобилизации специалистам центра «Мой бизнес» по номеру 8 800 350 24 74. Горячая линия работает в будни с 9:00 до 20:00. Кроме того, часть актуальной информации уже опубликована на сайте минэкономразвития Челябинской области.

«Очень важно оказать информационную поддержку предпринимателям. Мы готовы индивидуально подключаться к решению проблем бизнеса. Вопросы уже поступают, в основном — о возможности бронирования узких специалистов предприятий», — цитирует пресс-служба ведомства министра экономического развития Челябинской области Наталью Лугачеву.

Накануне челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал URA.RU о поправках в законы, подготовленных фракцией ЛДПР. Помимо прочего, они обеспечат мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности.

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Челябинские бизнесмены, у которых возникли проблемы и вопросы после начала частичной мобилизации, смогут обратиться с ними на горячую линию минэкономразвития области. Об этом сообщили URA.RU 28 сентября в ведомстве. Предприниматели могут адресовать свои вопросы по ведению бизнеса в условиях мобилизации специалистам центра «Мой бизнес» по номеру 8 800 350 24 74. Горячая линия работает в будни с 9:00 до 20:00. Кроме того, часть актуальной информации уже опубликована на сайте минэкономразвития Челябинской области. «Очень важно оказать информационную поддержку предпринимателям. Мы готовы индивидуально подключаться к решению проблем бизнеса. Вопросы уже поступают, в основном — о возможности бронирования узких специалистов предприятий», — цитирует пресс-служба ведомства министра экономического развития Челябинской области Наталью Лугачеву. Накануне челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал URA.RU о поправках в законы, подготовленных фракцией ЛДПР. Помимо прочего, они обеспечат мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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