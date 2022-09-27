Пермские охранники идут в ЧВК «Вагнер», чтобы попасть в Донбасс

Пермяки в составе ЧВК отправились в Донбасс Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермские охранники отправились воевать на СВО по контракту с ЧВК «Вагнера». О том, сколько сотрудников отправилось на Донбасс URA.RU рассказал директор охранного предприятия «Цербер» Андрей Козеев.

«У нас из компании двое сотрудников отправились на Донбасс с ЧВК, один в батальоне „БАРС“. Также 10 сотрудников занимаются охраной школ на Донбассе, еще 16 готовятся туда отправиться для работы», — сообщил директор компании «Цербер».

Козеев также отметил, что на сегодняшний день повестки на мобилизацию пришли двум его сотрудникам. Один из них уже уехал на СВО, другой пока находится на больничном листе с переломом ноги.

Ранее агентство писало, что в Перми появились реклама ЧВК «Вагнер». Она располагается на билбордах, установленных на центральных улицах города.

Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. Ее основной целью является денацификация и демилитаризация Украины.