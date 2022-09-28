Пермские чиновники потратятся на поездки с повышенным комфортом

Пермское казначейство объявило конкурс на оказание перевозок автомобилями бизнес-класса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Государственное казенное учреждение «Имущественное казначейство Пермского края» объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров легковыми автомобилями бизнес-класса. Начальная и максимальная цена контракта — более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, размещенной в сервисе «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ).

«Наименование товара: услуги по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом бизнес-класса, с водителем. Закрепленный транспорт подается ежедневно в заранее установленное место по согласованию с заказчиком. При необходимости автотранспортное средство может быть задействовано в выходные и праздничные дни», — указано в техзадании к госзакупке.

В цену контракта также входят услуги по перевозке пассажиров автомобилями эконом-класса. Все машины должны быть чистыми, с отсутствием запахов в салоне, поставлены на государственный учет, без определяющих знаков такси. Водитель обязан иметь опрятный внешний вид и хорошо знать дорожно-транспортную сеть Перми и края. Начальная и максимальная стоимость контракта — более 1,5 миллионов рублей. Итоги конкурса должны подвести 19 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что на поездки на автомобилях бизнес-класса потратится министерство строительства Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта на услуги по перевозке пассажиров — 1,2 млн рублей.