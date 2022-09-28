Совет Госдумы решил не торопиться с запретом пропаганды ЛГБТ в РФ

ТАСС: слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России перенесены Советом Госдумы на 17 октября

28 сентября 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Изначально слушание о запрете ЛГБТ-пропаганды должно было состояться 29 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России перенесены Советом Госдумы на 17 октября. Об этом пресс-служба комитета Госдумы по информполитике сообщила ТАСС. «Совет Госдумы перенес с 29 сентября на 17 октября большие парламентские слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России», — цитирует ТАСС сообщение пресс службы в своем telegram-канале. В пресс-службе комитета Госдумы по информполитике отметили, что перенос связан с занятостью многих депутатов на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее Роскомнадзор предложил защитить детей от книг с пропагандой ЛГБТ. В ведомстве считают, что такая литература представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества.

Слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России перенесены Советом Госдумы на 17 октября. Об этом пресс-служба комитета Госдумы по информполитике сообщила ТАСС. «Совет Госдумы перенес с 29 сентября на 17 октября большие парламентские слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России», — цитирует ТАСС сообщение пресс службы в своем telegram-канале. В пресс-службе комитета Госдумы по информполитике отметили, что перенос связан с занятостью многих депутатов на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее Роскомнадзор предложил защитить детей от книг с пропагандой ЛГБТ. В ведомстве считают, что такая литература представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества.