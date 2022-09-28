Совет Госдумы решил не торопиться с запретом пропаганды ЛГБТ в РФ

ТАСС: слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России перенесены Советом Госдумы на 17 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Изначально слушание о запрете ЛГБТ-пропаганды должно было состояться 29 сентября Фото:

Слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России перенесены Советом Госдумы на 17 октября. Об этом пресс-служба комитета Госдумы по информполитике сообщила ТАСС.

«Совет Госдумы перенес с 29 сентября на 17 октября большие парламентские слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России», — цитирует ТАСС сообщение пресс службы в своем telegram-канале. В пресс-службе комитета Госдумы по информполитике отметили, что перенос связан с занятостью многих депутатов на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Роскомнадзор предложил защитить детей от книг с пропагандой ЛГБТ. В ведомстве считают, что такая литература представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России перенесены Советом Госдумы на 17 октября. Об этом пресс-служба комитета Госдумы по информполитике сообщила ТАСС. «Совет Госдумы перенес с 29 сентября на 17 октября большие парламентские слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России», — цитирует ТАСС сообщение пресс службы в своем telegram-канале. В пресс-службе комитета Госдумы по информполитике отметили, что перенос связан с занятостью многих депутатов на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее Роскомнадзор предложил защитить детей от книг с пропагандой ЛГБТ. В ведомстве считают, что такая литература представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...