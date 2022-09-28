В Москве начали вычислять уклонистов с помощью системы распознавания лиц

28 сентября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Система распознавания лиц выявляет уклонистов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С помощью системы распознавания лиц в Москве вычислили пятерых предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации. Молодых людей задержали в разных районах города и доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, пятого ищут. «Камеры поймали их в разных районах города. Двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном», — сообщает telegram-канал SHOT. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что власти РФ не планируют вводить новых законов для уклонистов от мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

С помощью системы распознавания лиц в Москве вычислили пятерых предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации. Молодых людей задержали в разных районах города и доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, пятого ищут. «Камеры поймали их в разных районах города. Двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном», — сообщает telegram-канал SHOT. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что власти РФ не планируют вводить новых законов для уклонистов от мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.