Тысячи жителей Кургана останутся без воды. Список

28 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Отключения воды связаны с ремонтом водопроводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за ремонта водопроводов 30 сентября отключат воду в различных домах и микрорайонах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Ограничение холодного водоснабжения 30 сентября. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — рассказали в пресс-службе. С 09:00 30 сентября до 06:00 1 октября из-за врезки водопровода и установкой задвижки холодную воду отключат по адресам: ул. 4-я Больничная 5, 8, 10;

ул. 7-я Больничная 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1, 40;

ул. 9-я больничная 8, 12;

ул. Карельцева 84, 90, 90к1, 92, 103 (школа №11), 107, 109, 111, 111А, 113, 115, 117, 117А (детский сад № 137), 119;

ул. Криволапова 7, 7/1, 7А, 10, 13, 13А, 15, 17, 18 (детский сад №121), 19, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А. 30 сентября с 9:00 до 21:00 для врезки водопровода отключат холодную воду на Курганском автобусном заводе, Курганприборе, а также по адресам: мкр. Путейский — полностью;

мкр. Карчевская роща — полностью;

мкр. Галкино — полностью;

пр. Конституции № 35;

ул. 2-часовая — полностью, в том числе: № 46 (СИЗО №1), ИК-1, 48 (наркологический диспансер), ЛИУ№3, 48А ИК №5, 54, 54А, 54В;

ул. Автозаводская № 1а ст. 31 (завод «Дормаш»), 1/корпус 2 (кондитерский цех), 1в (пожарная часть), 3, 3а, 8;

ул. Сады Зауралья № 6 (детсад № 122). В Кургане происходят частые коммунальные аварии из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. «Водный Союз» в ближайшие три года планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.

В Кургане из-за ремонта водопроводов 30 сентября отключат воду в различных домах и микрорайонах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Ограничение холодного водоснабжения 30 сентября. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — рассказали в пресс-службе. С 09:00 30 сентября до 06:00 1 октября из-за врезки водопровода и установкой задвижки холодную воду отключат по адресам: 30 сентября с 9:00 до 21:00 для врезки водопровода отключат холодную воду на Курганском автобусном заводе, Курганприборе, а также по адресам: В Кургане происходят частые коммунальные аварии из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. «Водный Союз» в ближайшие три года планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.