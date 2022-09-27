Свердловские ЗАГСы начали женить мобилизованных вне очереди

Попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСах Екатеринбурга и Асбеста.
«Возможность [срочно заключить брак] есть. Нужно подойти с паспортами, оплатить госпошлину и взять копию повестки [в военкомат]. Можно сделать за один день», — рассказали в асбестовском городском ЗАГСе. «Приходите и обговариваете со специалистом — либо сразу [заключить брак], либо дату называете, когда удобно. Можно сразу с собой взять цветы и кольца», — уточнили в ЗАГСе Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В штабе ЦВО ранее заявили, что призванные свердловчане будут получать не менее 195 тысяч рублей.
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