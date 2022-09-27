27 сентября 2022

Свердловские ЗАГСы начали женить мобилизованных вне очереди

Мобилизованным в Свердловской области разрешили регистрировать браки за один день
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане с повестками могут заключить брак в день подачи заявления Фото:
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Мобилизация в России

Попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСах Екатеринбурга и Асбеста.

«Возможность [срочно заключить брак] есть. Нужно подойти с паспортами, оплатить госпошлину и взять копию повестки [в военкомат]. Можно сделать за один день», — рассказали в асбестовском городском ЗАГСе. «Приходите и обговариваете со специалистом — либо сразу [заключить брак], либо дату называете, когда удобно. Можно сразу с собой взять цветы и кольца», — уточнили в ЗАГСе Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В штабе ЦВО ранее заявили, что призванные свердловчане будут получать не менее 195 тысяч рублей.

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Попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСах Екатеринбурга и Асбеста. «Возможность [срочно заключить брак] есть. Нужно подойти с паспортами, оплатить госпошлину и взять копию повестки [в военкомат]. Можно сделать за один день», — рассказали в асбестовском городском ЗАГСе. «Приходите и обговариваете со специалистом — либо сразу [заключить брак], либо дату называете, когда удобно. Можно сразу с собой взять цветы и кольца», — уточнили в ЗАГСе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В штабе ЦВО ранее заявили, что призванные свердловчане будут получать не менее 195 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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