Свердловские ЗАГСы начали женить мобилизованных вне очереди

Мобилизованным в Свердловской области разрешили регистрировать браки за один день

28 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Свердловчане с повестками могут заключить брак в день подачи заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСах Екатеринбурга и Асбеста. «Возможность [срочно заключить брак] есть. Нужно подойти с паспортами, оплатить госпошлину и взять копию повестки [в военкомат]. Можно сделать за один день», — рассказали в асбестовском городском ЗАГСе. «Приходите и обговариваете со специалистом — либо сразу [заключить брак], либо дату называете, когда удобно. Можно сразу с собой взять цветы и кольца», — уточнили в ЗАГСе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В штабе ЦВО ранее заявили, что призванные свердловчане будут получать не менее 195 тысяч рублей.

Попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСах Екатеринбурга и Асбеста. «Возможность [срочно заключить брак] есть. Нужно подойти с паспортами, оплатить госпошлину и взять копию повестки [в военкомат]. Можно сделать за один день», — рассказали в асбестовском городском ЗАГСе. «Приходите и обговариваете со специалистом — либо сразу [заключить брак], либо дату называете, когда удобно. Можно сразу с собой взять цветы и кольца», — уточнили в ЗАГСе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В штабе ЦВО ранее заявили, что призванные свердловчане будут получать не менее 195 тысяч рублей.