Мобилизованным свердловчанам назвали сумму выплат

Штаб ЦВО: служащим в Свердловской области будут платить не менее 195 тысяч рублей в месяц

28 сентября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Попавшим под мобилизацию свердловчанам обещают не менее 195 тысяч в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военнослужащие в Свердловской области, попавшие под частичную мобилизацию, будут получать не менее 195 тысяч рублей. Размер выплаты будет зависеть от звания и должности гражданина. Об этом заявили в штабе Центрального военного округа (ЦВО). «Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок», — сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу штаба ЦВО. Уточняется, что мобилизованным будут положены все льготы военнослужащих, поскольку по контракту им присваивается соответствующий статус. Например, помимо обязательных выплат, свердловчане получат жилищное обеспечение и обязательную государственную страховку. Одновременно участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий, который, в свою очередь, предполагает налоговые, медицинские, коммунальные и другие льготы. Ранее попавшим под мобилизацию свердловчанам озвучивали другую сумму выплат. Военком Ревды Валерий Хлыстов на встрече с призывниками заявил, что им будут выплачивать по 180 тысяч рублей, но только на территории Украины. Для несущих службу в границах РФ выплата, по словам военкома, составит 35-40 тысяч рублей. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Госдума рассматривает законопроект, согласно которому мобилизованным полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие в Свердловской области, попавшие под частичную мобилизацию, будут получать не менее 195 тысяч рублей. Размер выплаты будет зависеть от звания и должности гражданина. Об этом заявили в штабе Центрального военного округа (ЦВО). «Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок», — сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу штаба ЦВО. Уточняется, что мобилизованным будут положены все льготы военнослужащих, поскольку по контракту им присваивается соответствующий статус. Например, помимо обязательных выплат, свердловчане получат жилищное обеспечение и обязательную государственную страховку. Одновременно участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий, который, в свою очередь, предполагает налоговые, медицинские, коммунальные и другие льготы. Ранее попавшим под мобилизацию свердловчанам озвучивали другую сумму выплат. Военком Ревды Валерий Хлыстов на встрече с призывниками заявил, что им будут выплачивать по 180 тысяч рублей, но только на территории Украины. Для несущих службу в границах РФ выплата, по словам военкома, составит 35-40 тысяч рублей. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Госдума рассматривает законопроект, согласно которому мобилизованным полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.