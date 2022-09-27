27 сентября 2022

Один из руководителей казахской диаспоры в Кургане пошел добровольцем в армию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Курганской области, отслуживший в ВДВ, снова пошел в армию Фото:
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Мобилизация в России

В Курганской области один из руководителей казахстанской диаспоры отправился в армию добровольцем вместе с мобилизованными. Молодой человек сам обратился в военкомат, не дожидаясь повестки. Об этом он рассказал URA.RU.

«Я являлся военнослужащим ВДВ. Гвардии рядовой запаса. Специалист наземной артиллерии. Когда объявили о частичной мобилизации, понял, что должен идти. К этому меня готовила срочная служба. Позвонил в военкомат, спросил, где моя повестка, назвал специальность. На следующий день перезвонили, сказали, что готовы взять», — уточнил курганец.

Он также пояснил, что его решение об отправке в армию поддержали жена и родители. Родные сказали, что гордятся им и ждут возвращения с победой.

В Курганской области, как и по всей России, идет частичная мобилизация, связанная с проведением специальной военной операции на Украине, которая направлен на денацификацию и денационализацию. Из Курганской области продолжают отправляться мобилизованные граждане. В военкомате заявили, что кампания проходит с опережением графика в связи с большим количеством добровольцев. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов (Альменевском) сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации.

Курганцы, не дожидаясь повестки, обращаются в военкомат
Курганец, служивший в ВДВ, поехал добровольцем в армию

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В Курганской области один из руководителей казахстанской диаспоры отправился в армию добровольцем вместе с мобилизованными. Молодой человек сам обратился в военкомат, не дожидаясь повестки. Об этом он рассказал URA.RU. «Я являлся военнослужащим ВДВ. Гвардии рядовой запаса. Специалист наземной артиллерии. Когда объявили о частичной мобилизации, понял, что должен идти. К этому меня готовила срочная служба. Позвонил в военкомат, спросил, где моя повестка, назвал специальность. На следующий день перезвонили, сказали, что готовы взять», — уточнил курганец. Он также пояснил, что его решение об отправке в армию поддержали жена и родители. Родные сказали, что гордятся им и ждут возвращения с победой. В Курганской области, как и по всей России, идет частичная мобилизация, связанная с проведением специальной военной операции на Украине, которая направлен на денацификацию и денационализацию. Из Курганской области продолжают отправляться мобилизованные граждане. В военкомате заявили, что кампания проходит с опережением графика в связи с большим количеством добровольцев. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов (Альменевском) сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации.
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