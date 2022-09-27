27 сентября 2022

Мобилизованных челябинцев обслужат в загсах вне очереди

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованным загсы окажут услуги в ускоренном порядке Фото:
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Мобилизация в России

Жителей Челябинской области, призванных по частичной мобилизации на службу в армии, обслужат в загсах вне очереди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«При наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Мобилизация относится к особым обстоятельствам, что позволяет заключить брак в ускоренном порядке», — заявили URA.RU в пресс-службе правительства области.

В загсе Саткинского района URA.RU добавили, что для получения госуслуги понадобится оригинал документа, подтверждающего мобилизацию на службу. После объявления о ней, отметили в загсе, увеличилось количество заявлений для регистрации брака в ускоренном порядке.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В военкоматах региона отмечают, что многие жители, не дожидаясь повесток, просят зачислить их в ряды Вооруженных Сил добровольцами. С 27 сентября в регионе начались первые отправки мобилизованных в военные части для прохождения воинской подготовки.

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Жителей Челябинской области, призванных по частичной мобилизации на службу в армии, обслужат в загсах вне очереди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «При наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Мобилизация относится к особым обстоятельствам, что позволяет заключить брак в ускоренном порядке», — заявили URA.RU в пресс-службе правительства области. В загсе Саткинского района URA.RU добавили, что для получения госуслуги понадобится оригинал документа, подтверждающего мобилизацию на службу. После объявления о ней, отметили в загсе, увеличилось количество заявлений для регистрации брака в ускоренном порядке. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В военкоматах региона отмечают, что многие жители, не дожидаясь повесток, просят зачислить их в ряды Вооруженных Сил добровольцами. С 27 сентября в регионе начались первые отправки мобилизованных в военные части для прохождения воинской подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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