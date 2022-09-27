Мэр Перми «взбодрил» подрядчика городского сквера неожиданным визитом

Мэр Перми Алексей Демкин в ходе проверки работ по благоустройству неожиданно заехал в реконструируемый сквер на ул. Макаренко. По его словам, на темпы работы жаловались пермяки, поэтому пришлось «взбодрить» подрядчика.
«Без предупреждения поехал в сквер по улице Макаренко, на темпы ремонта которого жаловались мои подписчики. Срок сдачи объекта — 2023 год, но это совсем не значит, что сейчас можно расслабиться. Пришлось „взбодрить“ подрядчика, чтобы он запараллелил работы», — написал Демкин в Telegram.
Сквер на ул. Макаренко в прошлом году пермяки выбрали как объект для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Демкин поручил руководству департамента дорог и благоустройства держать его на особом контроле и инспектировать минимум 2-3 раза в неделю.
Ранее URA.RU рассказывало, что 23 сентября с инспекцией в центре Перми ходил депутат пермской гордумы Владимир Плотников, которого в политтусовке негласно называют теневым мэром. Он в ходе выездного заседания возглавляемой им рабочей группы отметил, что рабочие появились на объектах благоустройства только во время контрольного визита чиновников.
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