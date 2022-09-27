Посол Антонов: США становятся участником конфликта, заявляя о допустимости ударов по Донбассу

28 сентября 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

По словам Антонова, США становятся стороной украинского конфликта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки приближаются к опасной грани и становятся стороной украинского конфликта, поставляя оружие Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Науськивая Киев к продолжению применения полученной от Запада ПВН (продукции военного назначения), Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — цитирует Антонова посольство России в США в своем telegram-канале. Так Антонов ответил на вопрос СМИ о том, как он расценивает заявление госсекретаря Энтони Блинкена, что США не возражают против применения Киевом западного оружия для ударов по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.

Соединенные Штаты Америки приближаются к опасной грани и становятся стороной украинского конфликта, поставляя оружие Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Науськивая Киев к продолжению применения полученной от Запада ПВН (продукции военного назначения), Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — цитирует Антонова посольство России в США в своем telegram-канале. Так Антонов ответил на вопрос СМИ о том, как он расценивает заявление госсекретаря Энтони Блинкена, что США не возражают против применения Киевом западного оружия для ударов по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.