Полпред Якушев приехал в свердловский лагерь для мобилизованных

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев лично посетил Еланский гарнизон, куда направляют мобилизованных жителей Свердловской области. Как рассказал на пресс-конференции врио военного комиссара региона Сергей Чирков, полномочий представитель проверял, как устроен быт военнослужащих.
«Трудностей в Елани нет. В частности, вчера в Еланский гарнизон прибывал полномочный представитель президента Российской Федерации. Проверял, как обустроен быт в лагере. Заместители губернатора Свердловской области постоянно находятся в этом учебном центре. Если там возникают какие-то вопросы, они решаются в режиме онлайн», — рассказал Чирков.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.
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