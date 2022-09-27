27 сентября 2022

Полпред Якушев приехал в свердловский лагерь для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Курган , якушев владимир
Владимир Якушев лично осмотрел Еланский гарнизон Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев лично посетил Еланский гарнизон, куда направляют мобилизованных жителей Свердловской области. Как рассказал на пресс-конференции врио военного комиссара региона Сергей Чирков, полномочий представитель проверял, как устроен быт военнослужащих.

«Трудностей в Елани нет. В частности, вчера в Еланский гарнизон прибывал полномочный представитель президента Российской Федерации. Проверял, как обустроен быт в лагере. Заместители губернатора Свердловской области постоянно находятся в этом учебном центре. Если там возникают какие-то вопросы, они решаются в режиме онлайн», — рассказал Чирков.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев лично посетил Еланский гарнизон, куда направляют мобилизованных жителей Свердловской области. Как рассказал на пресс-конференции врио военного комиссара региона Сергей Чирков, полномочий представитель проверял, как устроен быт военнослужащих. «Трудностей в Елани нет. В частности, вчера в Еланский гарнизон прибывал полномочный представитель президента Российской Федерации. Проверял, как обустроен быт в лагере. Заместители губернатора Свердловской области постоянно находятся в этом учебном центре. Если там возникают какие-то вопросы, они решаются в режиме онлайн», — рассказал Чирков. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...