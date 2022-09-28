«Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт

Если человек демобилизован со срочной службы, то после, он становится потенциальным гражданином для отправки на фронт в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф».
«После увольнения со службы <…> гражданин может быть мобилизован, если нет основания для отсрочки», — уточняется на портале. Основанием для отсрочки от мобилизации в настоящий момент являются такие критерии как: статус студента вуза, ограничения по возрасту и по здоровью.
С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.
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Если человек демобилизован со срочной службы, то после, он становится потенциальным гражданином для отправки на фронт в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф». «После увольнения со службы <…> гражданин может быть мобилизован, если нет основания для отсрочки», — уточняется на портале. Основанием для отсрочки от мобилизации в настоящий момент являются такие критерии как: статус студента вуза, ограничения по возрасту и по здоровью. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.