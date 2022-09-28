«Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт

«Объясняем.рф»: после срочной службы, солдат попадает под мобилизацию

28 сентября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Если срочник окончил службу, после дембеля он попадает под критерии для частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Если человек демобилизован со срочной службы, то после, он становится потенциальным гражданином для отправки на фронт в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф». «После увольнения со службы <…> гражданин может быть мобилизован, если нет основания для отсрочки», — уточняется на портале. Основанием для отсрочки от мобилизации в настоящий момент являются такие критерии как: статус студента вуза, ограничения по возрасту и по здоровью. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.

Если человек демобилизован со срочной службы, то после, он становится потенциальным гражданином для отправки на фронт в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф». «После увольнения со службы <…> гражданин может быть мобилизован, если нет основания для отсрочки», — уточняется на портале. Основанием для отсрочки от мобилизации в настоящий момент являются такие критерии как: статус студента вуза, ограничения по возрасту и по здоровью. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.