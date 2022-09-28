В Германии опасаются, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда 28 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 + В Германии предполагают, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германии предполагают, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда после саботажа. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. «Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы <…> газопровода „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ навсегда окажутся непригодными для использования <…>. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», пишет газета, ссылаясь на источники в правительственных кругах. В настоящий момент, одной из версий Запада о происшествии с трубопроводом, является саботаж со стороны российских властей. В Кремле отреагировали на данное заявление, назвав его глупостью. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. США и страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, после объявления Россией спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. В Германии предполагают, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда после саботажа. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. «Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы <…> газопровода „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ навсегда окажутся непригодными для использования <…>. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», пишет газета, ссылаясь на источники в правительственных кругах. В настоящий момент, одной из версий Запада о происшествии с трубопроводом, является саботаж со стороны российских властей. В Кремле отреагировали на данное заявление, назвав его глупостью. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. США и страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, после объявления Россией спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям