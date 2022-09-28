В Германии опасаются, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда

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Инспекция по благоустройству дворов. Сургут, газ, каска строительная
В Германии предполагают, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда Фото:
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Газовый кризис в Европе

В Германии предполагают, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда после саботажа. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

«Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы <…> газопровода „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ навсегда окажутся непригодными для использования <…>. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», пишет газета, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

В настоящий момент, одной из версий Запада о происшествии с трубопроводом, является саботаж со стороны российских властей. В Кремле отреагировали на данное заявление, назвав его глупостью. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода.

США и страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, после объявления Россией спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.

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В Германии предполагают, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда после саботажа. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. «Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы <…> газопровода „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ навсегда окажутся непригодными для использования <…>. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», пишет газета, ссылаясь на источники в правительственных кругах. В настоящий момент, одной из версий Запада о происшествии с трубопроводом, является саботаж со стороны российских властей. В Кремле отреагировали на данное заявление, назвав его глупостью. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. США и страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, после объявления Россией спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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