В Кремле назвали глупостью заявления Запада о саботаже «Северного потока»

28 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Авария на «Северном потоке» не выгодна РФ, заявили в Кремле Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Заявления о том, что Россия саботировала аварию на «Северных потоках», являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Также предсказуемо глупо высказывать такие версии и абсурдно. Это большая проблема для нас. Обе нитки „Северного потока“ заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ дорогой. Половина этого газа уже была запланирована для наших внутренних балансов», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Президент России Владимир Путин предупреждал западных партнеров, что они опомнятся, когда будет не 100% газа, а половина, сказал Песков. По его словам, сейчас газ просто улетучивается в воздух, а он стоил денег. «Опять же, хочу просто призвать всех подумать, что перед тем, как делать заявления, нужно дождаться момента исследования прорывов, определения, взрыв это или не взрыв», — сказал Песков. На «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. В США назвали это актом саботажа. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий.

Заявления о том, что Россия саботировала аварию на «Северных потоках», являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Также предсказуемо глупо высказывать такие версии и абсурдно. Это большая проблема для нас. Обе нитки „Северного потока“ заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ дорогой. Половина этого газа уже была запланирована для наших внутренних балансов», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Президент России Владимир Путин предупреждал западных партнеров, что они опомнятся, когда будет не 100% газа, а половина, сказал Песков. По его словам, сейчас газ просто улетучивается в воздух, а он стоил денег. «Опять же, хочу просто призвать всех подумать, что перед тем, как делать заявления, нужно дождаться момента исследования прорывов, определения, взрыв это или не взрыв», — сказал Песков. На «Северном потоке — 2» резко упало давление на обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. В США назвали это актом саботажа. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий.