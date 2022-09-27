27 сентября 2022

Сын мэра из ХМАО, служивший в спецназе, отправился добровольцем в армию

Глава поселка из ХМАО отправил сына-спецназовца для участия в спецоперации на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, спецназ, стрелковая подготовка, gv, огневая
Денис Грубцов решил, что его опыт спецназовца пойдет на пользу, поэтому не стал просить отсрочку от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Глава поселка Куминский (Кондинский район, ХМАО) Сергей Грубцов отправил для участия в спецоперации на Украине сына, который прежде проходил службу в спецназе ГРУ. Об этом URA.RU сообщил сам мэр.

«Мой сын Денис служил в спецназе ГРУ, участвовал в контртеррористической операции в Чечне в 2005-м. Он и еще несколько мужчин из нашего поселка получили повестки о частичной мобилизации 24 сентября, и вот 27 сентября их всех призвали», — поделился мэр.

Сын, по словам Грубцова, имел право на отсрочку — по прибытии на пункт сбора в Междуреченском выяснилось, что он и еще несколько человек могут воспользоваться ей, так как призыву подлежали мобилизованные не старше 35 лет. Денис, которому исполнилось 36 лет, отказался от отсрочки и отправился воевать. «Сказал, что он как старший товарищ должен поддерживать менее опытных бойцов», — уточнил Грубцов-старший.

Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

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Глава поселка Куминский (Кондинский район, ХМАО) Сергей Грубцов отправил для участия в спецоперации на Украине сына, который прежде проходил службу в спецназе ГРУ. Об этом URA.RU сообщил сам мэр. «Мой сын Денис служил в спецназе ГРУ, участвовал в контртеррористической операции в Чечне в 2005-м. Он и еще несколько мужчин из нашего поселка получили повестки о частичной мобилизации 24 сентября, и вот 27 сентября их всех призвали», — поделился мэр. Сын, по словам Грубцова, имел право на отсрочку — по прибытии на пункт сбора в Междуреченском выяснилось, что он и еще несколько человек могут воспользоваться ей, так как призыву подлежали мобилизованные не старше 35 лет. Денис, которому исполнилось 36 лет, отказался от отсрочки и отправился воевать. «Сказал, что он как старший товарищ должен поддерживать менее опытных бойцов», — уточнил Грубцов-старший. Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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