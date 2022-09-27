Сын мэра из ХМАО, служивший в спецназе, отправился добровольцем в армию

Глава поселка Куминский (Кондинский район, ХМАО) Сергей Грубцов отправил для участия в спецоперации на Украине сына, который прежде проходил службу в спецназе ГРУ. Об этом URA.RU сообщил сам мэр.
«Мой сын Денис служил в спецназе ГРУ, участвовал в контртеррористической операции в Чечне в 2005-м. Он и еще несколько мужчин из нашего поселка получили повестки о частичной мобилизации 24 сентября, и вот 27 сентября их всех призвали», — поделился мэр.
Сын, по словам Грубцова, имел право на отсрочку — по прибытии на пункт сбора в Междуреченском выяснилось, что он и еще несколько человек могут воспользоваться ей, так как призыву подлежали мобилизованные не старше 35 лет. Денис, которому исполнилось 36 лет, отказался от отсрочки и отправился воевать. «Сказал, что он как старший товарищ должен поддерживать менее опытных бойцов», — уточнил Грубцов-старший.
Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
Глава поселка Куминский (Кондинский район, ХМАО) Сергей Грубцов отправил для участия в спецоперации на Украине сына, который прежде проходил службу в спецназе ГРУ. Об этом URA.RU сообщил сам мэр. «Мой сын Денис служил в спецназе ГРУ, участвовал в контртеррористической операции в Чечне в 2005-м. Он и еще несколько мужчин из нашего поселка получили повестки о частичной мобилизации 24 сентября, и вот 27 сентября их всех призвали», — поделился мэр. Сын, по словам Грубцова, имел право на отсрочку — по прибытии на пункт сбора в Междуреченском выяснилось, что он и еще несколько человек могут воспользоваться ей, так как призыву подлежали мобилизованные не старше 35 лет. Денис, которому исполнилось 36 лет, отказался от отсрочки и отправился воевать. «Сказал, что он как старший товарищ должен поддерживать менее опытных бойцов», — уточнил Грубцов-старший. Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.