В военкомате ХМАО назвали срок окончания мобилизации в регионе

В Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Об этом URA.RU сообщили в военкомате ХМАО.
«В военкоматах районов и городов все разложено по потокам — они сами это определяют. Первый поток мобилизации не закончился и когда закончится еще пока нельзя сказать. Все зависит от комплектации команд на отправку. Это ведь происходит не в один день. И в городах знают, что отправка идет в несколько дней по графику. Сейчас едут в учебные центры. Там должны еще проходить медкомиссию, после этого набор будет считаться законченным или нет», — объяснили в окружном военкомате.
Там также пояснили, что на продолжительность мобилизации повлияет ряд факторов. Часть югорчан могут быть возвращены домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях. В таком случае, необходимо будет доукомплектация воинского состава теми, кто не попал в первую волну. Это тоже повлияет на сроки мобилизационной кампании.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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