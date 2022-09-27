В военкомате ХМАО назвали срок окончания мобилизации в регионе

Военкомат ХМАО: частичная мобилизация в регионе продлится около месяца

28 сентября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Первая волна мобилизации еще не закончена Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Об этом URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «В военкоматах районов и городов все разложено по потокам — они сами это определяют. Первый поток мобилизации не закончился и когда закончится еще пока нельзя сказать. Все зависит от комплектации команд на отправку. Это ведь происходит не в один день. И в городах знают, что отправка идет в несколько дней по графику. Сейчас едут в учебные центры. Там должны еще проходить медкомиссию, после этого набор будет считаться законченным или нет», — объяснили в окружном военкомате. Там также пояснили, что на продолжительность мобилизации повлияет ряд факторов. Часть югорчан могут быть возвращены домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях. В таком случае, необходимо будет доукомплектация воинского состава теми, кто не попал в первую волну. Это тоже повлияет на сроки мобилизационной кампании. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

В Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Об этом URA.RU сообщили в военкомате ХМАО. «В военкоматах районов и городов все разложено по потокам — они сами это определяют. Первый поток мобилизации не закончился и когда закончится еще пока нельзя сказать. Все зависит от комплектации команд на отправку. Это ведь происходит не в один день. И в городах знают, что отправка идет в несколько дней по графику. Сейчас едут в учебные центры. Там должны еще проходить медкомиссию, после этого набор будет считаться законченным или нет», — объяснили в окружном военкомате. Там также пояснили, что на продолжительность мобилизации повлияет ряд факторов. Часть югорчан могут быть возвращены домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях. В таком случае, необходимо будет доукомплектация воинского состава теми, кто не попал в первую волну. Это тоже повлияет на сроки мобилизационной кампании. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.