Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный автомоечный комплекс

28 сентября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Площадь застройки — 216,4 квадратных метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мэрия Челябинска продала металлургической компании «БЭСТ-М» недостроенный автомоечный комплекс с автостоянкой. Объект реализован за 7 миллионов 117 тысяч рублей при стартовой цене лота в 923,1 тысячи рублей, сообщается пресс-служба мэрии. «Объект незавершенного строительства в поселке Новосинеглазово реализован вчера, 27 сентября, на публичных торгах. Площадь застройки составляет 216,4 квадратных метров. Победителем аукциона стало ООО Металлургическая компания «БЭСТ-М», — уточнили в пресс-службе. Недостроенный автомоечный комплекс со степенью готовности 30% находится в поселке Новосинеглазово на улице Ключевой. Объект был изъят у индивидуального предпринимателя в марте 2022 года. Новый владелец должен завершить строительство за три года. Согласно сервису «СБИС», владельцем компании ООО МК «БЭСТ-М» является Василий Шатохин. Всего у фирмы 25 видов деятельности, среди которых торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Ранее мэрия продала недостроенную резиденцию главы КНР. Стартовая цена лота составила 19 млн 35 тысяч 300 рублей

Мэрия Челябинска продала металлургической компании «БЭСТ-М» недостроенный автомоечный комплекс с автостоянкой. Объект реализован за 7 миллионов 117 тысяч рублей при стартовой цене лота в 923,1 тысячи рублей, сообщается пресс-служба мэрии. «Объект незавершенного строительства в поселке Новосинеглазово реализован вчера, 27 сентября, на публичных торгах. Площадь застройки составляет 216,4 квадратных метров. Победителем аукциона стало ООО Металлургическая компания «БЭСТ-М», — уточнили в пресс-службе. Недостроенный автомоечный комплекс со степенью готовности 30% находится в поселке Новосинеглазово на улице Ключевой. Объект был изъят у индивидуального предпринимателя в марте 2022 года. Новый владелец должен завершить строительство за три года. Согласно сервису «СБИС», владельцем компании ООО МК «БЭСТ-М» является Василий Шатохин. Всего у фирмы 25 видов деятельности, среди которых торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Ранее мэрия продала недостроенную резиденцию главы КНР. Стартовая цена лота составила 19 млн 35 тысяч 300 рублей