Курганцев попросили не выкладывать в соцсетях фото и видео с мобилизованными

28 сентября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Курганцев на проводах мобилизованных попросили не выкладывать видео в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кургане граждан попросили не выкладывать в социальные сети кадры с проводов мобилизованных родственников. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пункта отправки призванных в армию курганцев. Объявление прозвучало для всех присутствующих через громкоговоритель. «Всем провожающим, внимание! После того, как призывники загрузят вещи в автобус, у вас будет 5-7 минут до отправки, чтобы пообщаться с ними. Понимаем, что вы будете фотографироваться. Не публикуйте снимки и видео в соцсетях», — процитировал работника военкомата корреспондент. Редакция URA.RU запросила комментарий в областном военкомате о данном запрете. В комиссариате пояснили, что это не запрет, а рекомендация, которая направлена на безопасность призванных курганцев. Также сотрудники военкоматов посоветовали родственникам хранить фото и видео с родными в личных архивах. Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана 28 сентября в военные части отправили очередную партию мобилизованных жителей области. Провожающие проводили родных и близких на службу аплодисментами.

В Кургане граждан попросили не выкладывать в социальные сети кадры с проводов мобилизованных родственников. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пункта отправки призванных в армию курганцев. Объявление прозвучало для всех присутствующих через громкоговоритель. «Всем провожающим, внимание! После того, как призывники загрузят вещи в автобус, у вас будет 5-7 минут до отправки, чтобы пообщаться с ними. Понимаем, что вы будете фотографироваться. Не публикуйте снимки и видео в соцсетях», — процитировал работника военкомата корреспондент. Редакция URA.RU запросила комментарий в областном военкомате о данном запрете. В комиссариате пояснили, что это не запрет, а рекомендация, которая направлена на безопасность призванных курганцев. Также сотрудники военкоматов посоветовали родственникам хранить фото и видео с родными в личных архивах. Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана 28 сентября в военные части отправили очередную партию мобилизованных жителей области. Провожающие проводили родных и близких на службу аплодисментами.