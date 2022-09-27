27 сентября 2022

Курганцев попросили не выкладывать в соцсетях фото и видео с мобилизованными

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, мобилизация, отправка призывников
Курганцев на проводах мобилизованных попросили не выкладывать видео в соцсети Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Кургане граждан попросили не выкладывать в социальные сети кадры с проводов мобилизованных родственников. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пункта отправки призванных в армию курганцев.

Объявление прозвучало для всех присутствующих через громкоговоритель. «Всем провожающим, внимание! После того, как призывники загрузят вещи в автобус, у вас будет 5-7 минут до отправки, чтобы пообщаться с ними. Понимаем, что вы будете фотографироваться. Не публикуйте снимки и видео в соцсетях», — процитировал работника военкомата корреспондент.

Редакция URA.RU запросила комментарий в областном военкомате о данном запрете. В комиссариате пояснили, что это не запрет, а рекомендация, которая направлена на безопасность призванных курганцев. Также сотрудники военкоматов посоветовали родственникам хранить фото и видео с родными в личных архивах.

Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана 28 сентября в военные части отправили очередную партию мобилизованных жителей области. Провожающие проводили родных и близких на службу аплодисментами.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане граждан попросили не выкладывать в социальные сети кадры с проводов мобилизованных родственников. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пункта отправки призванных в армию курганцев. Объявление прозвучало для всех присутствующих через громкоговоритель. «Всем провожающим, внимание! После того, как призывники загрузят вещи в автобус, у вас будет 5-7 минут до отправки, чтобы пообщаться с ними. Понимаем, что вы будете фотографироваться. Не публикуйте снимки и видео в соцсетях», — процитировал работника военкомата корреспондент. Редакция URA.RU запросила комментарий в областном военкомате о данном запрете. В комиссариате пояснили, что это не запрет, а рекомендация, которая направлена на безопасность призванных курганцев. Также сотрудники военкоматов посоветовали родственникам хранить фото и видео с родными в личных архивах. Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана 28 сентября в военные части отправили очередную партию мобилизованных жителей области. Провожающие проводили родных и близких на службу аплодисментами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...