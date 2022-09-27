Курганцев попросили не выкладывать в соцсетях фото и видео с мобилизованными

В Кургане граждан попросили не выкладывать в социальные сети кадры с проводов мобилизованных родственников. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пункта отправки призванных в армию курганцев.
Объявление прозвучало для всех присутствующих через громкоговоритель. «Всем провожающим, внимание! После того, как призывники загрузят вещи в автобус, у вас будет 5-7 минут до отправки, чтобы пообщаться с ними. Понимаем, что вы будете фотографироваться. Не публикуйте снимки и видео в соцсетях», — процитировал работника военкомата корреспондент.
Редакция URA.RU запросила комментарий в областном военкомате о данном запрете. В комиссариате пояснили, что это не запрет, а рекомендация, которая направлена на безопасность призванных курганцев. Также сотрудники военкоматов посоветовали родственникам хранить фото и видео с родными в личных архивах.
Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана 28 сентября в военные части отправили очередную партию мобилизованных жителей области. Провожающие проводили родных и близких на службу аплодисментами.
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