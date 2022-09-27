27 сентября 2022

В Кургане мобилизованных проводили аплодисментами. Фото, видео

Из Кургана отправили новую группу мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Курган
Из Кургана 28 сентября отправилась новая группа призывников Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Из Кургана 28 сентября отправили новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Родственники и друзья проводили их аплодисментами, передает корреспондент URA.RU.

«От культурного центра „Курган“ автобусы с призывниками отправились в Свердловскую область. Их провожали добрыми словами и аплодисментами», — сообщает корреспондент URA.RU. В центр отправки в Кургане привезли мобилизованных из округов Курганской области. Здесь находились и городские.

Родственники и друзья желали призывникам удачи и поскорее вернуться домой. «Держитесь, парни! Мы вас всех ждем!», — обратились к призывникам женщины. Остальные курганцы поддержали ее одобрительными криками и проводили автобусы аплодисментами.

Ранее URA.RU писало, что первые автобусы с призывниками, подлежащих частичной мобилизации, отправились из Кургана 26 сентября. В Куртамыше призывников провожали с пожеланиями удачи и стойкости.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Отправка мобилизованных. Курган
Курганские мобилизованные призывники отправились на службу
Фото:
Отправка мобилизованных. Курган
Курганам пожелали удачи и поскорее вернуться домой
Фото:

Отправка мобилизованных. Курган
С собой призывники взяли самое необходимое
Фото:

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Из Кургана 28 сентября отправили новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Родственники и друзья проводили их аплодисментами, передает корреспондент URA.RU. «От культурного центра „Курган“ автобусы с призывниками отправились в Свердловскую область. Их провожали добрыми словами и аплодисментами», — сообщает корреспондент URA.RU. В центр отправки в Кургане привезли мобилизованных из округов Курганской области. Здесь находились и городские. Родственники и друзья желали призывникам удачи и поскорее вернуться домой. «Держитесь, парни! Мы вас всех ждем!», — обратились к призывникам женщины. Остальные курганцы поддержали ее одобрительными криками и проводили автобусы аплодисментами. Ранее URA.RU писало, что первые автобусы с призывниками, подлежащих частичной мобилизации, отправились из Кургана 26 сентября. В Куртамыше призывников провожали с пожеланиями удачи и стойкости. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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