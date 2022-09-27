В Кургане мобилизованных проводили аплодисментами. Фото, видео

Из Кургана отправили новую группу мобилизованных

28 сентября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Из Кургана 28 сентября отправилась новая группа призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Из Кургана 28 сентября отправили новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Родственники и друзья проводили их аплодисментами, передает корреспондент URA.RU. «От культурного центра „Курган“ автобусы с призывниками отправились в Свердловскую область. Их провожали добрыми словами и аплодисментами», — сообщает корреспондент URA.RU. В центр отправки в Кургане привезли мобилизованных из округов Курганской области. Здесь находились и городские. Родственники и друзья желали призывникам удачи и поскорее вернуться домой. «Держитесь, парни! Мы вас всех ждем!», — обратились к призывникам женщины. Остальные курганцы поддержали ее одобрительными криками и проводили автобусы аплодисментами. Ранее URA.RU писало, что первые автобусы с призывниками, подлежащих частичной мобилизации, отправились из Кургана 26 сентября. В Куртамыше призывников провожали с пожеланиями удачи и стойкости. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Курганские мобилизованные призывники отправились на службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганам пожелали удачи и поскорее вернуться домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С собой призывники взяли самое необходимое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Кургана 28 сентября отправили новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Родственники и друзья проводили их аплодисментами, передает корреспондент URA.RU. «От культурного центра „Курган“ автобусы с призывниками отправились в Свердловскую область. Их провожали добрыми словами и аплодисментами», — сообщает корреспондент URA.RU. В центр отправки в Кургане привезли мобилизованных из округов Курганской области. Здесь находились и городские. Родственники и друзья желали призывникам удачи и поскорее вернуться домой. «Держитесь, парни! Мы вас всех ждем!», — обратились к призывникам женщины. Остальные курганцы поддержали ее одобрительными криками и проводили автобусы аплодисментами. Ранее URA.RU писало, что первые автобусы с призывниками, подлежащих частичной мобилизации, отправились из Кургана 26 сентября. В Куртамыше призывников провожали с пожеланиями удачи и стойкости. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.