Из Кургана 28 сентября отправили новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Родственники и друзья проводили их аплодисментами, передает корреспондент URA.RU.
«От культурного центра „Курган“ автобусы с призывниками отправились в Свердловскую область. Их провожали добрыми словами и аплодисментами», — сообщает корреспондент URA.RU. В центр отправки в Кургане привезли мобилизованных из округов Курганской области. Здесь находились и городские.
Родственники и друзья желали призывникам удачи и поскорее вернуться домой. «Держитесь, парни! Мы вас всех ждем!», — обратились к призывникам женщины. Остальные курганцы поддержали ее одобрительными криками и проводили автобусы аплодисментами.
Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
Курганские мобилизованные призывники отправились на службу
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Из Кургана 28 сентября отправили новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Родственники и друзья проводили их аплодисментами, передает корреспондент URA.RU. «От культурного центра „Курган“ автобусы с призывниками отправились в Свердловскую область. Их провожали добрыми словами и аплодисментами», — сообщает корреспондент URA.RU. В центр отправки в Кургане привезли мобилизованных из округов Курганской области. Здесь находились и городские. Родственники и друзья желали призывникам удачи и поскорее вернуться домой. «Держитесь, парни! Мы вас всех ждем!», — обратились к призывникам женщины. Остальные курганцы поддержали ее одобрительными криками и проводили автобусы аплодисментами. Ранее URA.RU писало, что первые автобусы с призывниками, подлежащих частичной мобилизации, отправились из Кургана 26 сентября. В Куртамыше призывников провожали с пожеланиями удачи и стойкости. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.