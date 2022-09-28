Источник в Минобороны РФ объяснил, сколько может длиться допподготовка для мобилизованных

Источник в Минобороны РФ: основная часть мобилизованных военнослужащих пройдет трехнедельный курс подготовки
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Во время допподготовки мобилизованные будут восстанавливать необходимые боевые навыки и умения Фото:
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Мобилизация в России

Основная часть мобилизованных российских военнослужащих пройдет трехнедельную дополнительную подготовку в учебных центрах перед направлением к местам выполнения боевых задач. Об этом URA.RU сообщил источник в Министерстве обороны РФ.

«Ожидается, что основная часть мобилизованных военнослужащих должна пройти трехнедельный курс подготовки в учебных центрах, который предусматривает восстановление необходимых навыков и умений по своей военно-учетной специальности и боевое слаживание. В составе вновь сформированных подразделений они будут направляться к местам выполнения задач», — сказал инсайдер в Минобороны России.

Часть призванных военнослужащих, которые недавно завершили службу по контракту и имеют боевой опыт, может сразу направляться непосредственно в воинские части, уточнил источник в оборонном ведомстве: «Но только по решению командования. Получение оружия, сдачу необходимых зачетов по предметам боевой подготовки и боевое слаживание в составе своих подразделений они пройдут уже на местах, в пунктах постоянной дислокации своих воинских частей. И только после этого будут допущены к непосредственному выполнению боевых задач».

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва.

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Основная часть мобилизованных российских военнослужащих пройдет трехнедельную дополнительную подготовку в учебных центрах перед направлением к местам выполнения боевых задач. Об этом URA.RU сообщил источник в Министерстве обороны РФ. «Ожидается, что основная часть мобилизованных военнослужащих должна пройти трехнедельный курс подготовки в учебных центрах, который предусматривает восстановление необходимых навыков и умений по своей военно-учетной специальности и боевое слаживание. В составе вновь сформированных подразделений они будут направляться к местам выполнения задач», — сказал инсайдер в Минобороны России. Часть призванных военнослужащих, которые недавно завершили службу по контракту и имеют боевой опыт, может сразу направляться непосредственно в воинские части, уточнил источник в оборонном ведомстве: «Но только по решению командования. Получение оружия, сдачу необходимых зачетов по предметам боевой подготовки и боевое слаживание в составе своих подразделений они пройдут уже на местах, в пунктах постоянной дислокации своих воинских частей. И только после этого будут допущены к непосредственному выполнению боевых задач». С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва.
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