Жители Нижневартовска проводили первых мобилизованных земляков. Видео

28 сентября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Родные и близкие попрощались с мобилизованными нижневартовцами Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовске (ХМАО) состоялась первая отправка мобилизованных жителей. С пункта сбора призывников доставили на железнодорожный вокзал, передает корреспондент URA.RU «Нижневартовцы действительно были сынами своего Отечества, которые воевали и приносили победу. И сегодня здесь от вас тоже требуется помощь для того, чтобы завершить специальную военную операцию и с победой вернутся домой», — обратился к землякам мэр города Дмитрий Кощенко. Жители простились с мобилизованными под песню «Прощание славянки». «Время требует от нас быстрых и решительных действий. Чувство патриотизма, любовь к Родине традиционно объединяют русский народ перед общей угрозой», — добавил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. Из Нижневартовска призывники отправятся на поезде с железнодорожного вокзала около трех часов дня, сообщили в городской мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что омбудсмен ХМАО ответила на самые популярные вопросы о мобилизации. На аппарат уполномоченного по правам человека обрушился поток вопросов и жалоб от призванных в ходе частичной мобилизации военнослужащих и их родственников. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) состоялась первая отправка мобилизованных жителей. С пункта сбора призывников доставили на железнодорожный вокзал, передает корреспондент URA.RU «Нижневартовцы действительно были сынами своего Отечества, которые воевали и приносили победу. И сегодня здесь от вас тоже требуется помощь для того, чтобы завершить специальную военную операцию и с победой вернутся домой», — обратился к землякам мэр города Дмитрий Кощенко. Жители простились с мобилизованными под песню «Прощание славянки». «Время требует от нас быстрых и решительных действий. Чувство патриотизма, любовь к Родине традиционно объединяют русский народ перед общей угрозой», — добавил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. Из Нижневартовска призывники отправятся на поезде с железнодорожного вокзала около трех часов дня, сообщили в городской мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что омбудсмен ХМАО ответила на самые популярные вопросы о мобилизации. На аппарат уполномоченного по правам человека обрушился поток вопросов и жалоб от призванных в ходе частичной мобилизации военнослужащих и их родственников. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.