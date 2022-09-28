Текслер заявил Фалькову об ускорении процесса строительства кампуса в Челябинске

Челябинский губернатор Текслер обсудил с главой Минобрнауки РФ строительство кампуса
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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Концессионное соглашение будет подписано на следующей неделе Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер обсудил строительство межуниверситетского кампуса с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и заявил, что ускоряет процесс реализации проекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — отметил Текслер в разговоре с Фальковым.

Губернатор заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Фальков сообщил, что финансирование проекта полностью подтверждено и одобрено.

Вложения в проект оцениваются в 14 млрд рублей. До 50% территории займут гостиницы и общежития. Остальную площадь поделят учебные здания, лаборатории, коворкинг-центр, конгресс-холл и технопарк, а также бассейн, амфитеатр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер обсудил строительство межуниверситетского кампуса с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и заявил, что ускоряет процесс реализации проекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — отметил Текслер в разговоре с Фальковым. Губернатор заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Фальков сообщил, что финансирование проекта полностью подтверждено и одобрено. Вложения в проект оцениваются в 14 млрд рублей. До 50% территории займут гостиницы и общежития. Остальную площадь поделят учебные здания, лаборатории, коворкинг-центр, конгресс-холл и технопарк, а также бассейн, амфитеатр и физкультурно-оздоровительный комплекс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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