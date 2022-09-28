Текслер заявил Фалькову об ускорении процесса строительства кампуса в Челябинске

Челябинский губернатор Алексей Текслер обсудил строительство межуниверситетского кампуса с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и заявил, что ускоряет процесс реализации проекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — отметил Текслер в разговоре с Фальковым.
Губернатор заявил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Фальков сообщил, что финансирование проекта полностью подтверждено и одобрено.
Вложения в проект оцениваются в 14 млрд рублей. До 50% территории займут гостиницы и общежития. Остальную площадь поделят учебные здания, лаборатории, коворкинг-центр, конгресс-холл и технопарк, а также бассейн, амфитеатр и физкультурно-оздоровительный комплекс.
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