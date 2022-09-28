WSJ: США введут санкции против платежной системы «Мир»

28 сентября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

США могут включить «Мир» в новый пакет антироссийских санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США готовы включить в новый пакет санкций ограничения против российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, участвующие в переговорах с Европейским союзом. Кроме того, в санкционный список будут включены российские чиновники. «Потенциальные цели включают связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны. По словам официальных лиц США, в том числе это Российское агентство по страхованию вкладов, которое предназначено для защиты банковских счетов россиян, и Национальная система платежных карт или «Мир», — сообщает The Wall Street Journal. Кроме того, Вашингтон рассматривает отключение большего числа российских банков от международной системы SWIFT. Также ограничения коснутся большего количества государственных компаний и экспорта более широкого спектра товаров. Окончательное решение, какие организации станут «мишенью для США», еще не принято, сообщают источники издания. Ранее Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия рассматривает запрет на импорт российских алмазов и предметов роскоши. Предполагается, что аналогичные ограничения примут США. Также Вашингтон по-прежнему давит на Евросоюз в вопросе определения потолка цен на российскую нефть. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет новые санкции против Москвы в случае проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Они прошли 23—27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США готовы включить в новый пакет санкций ограничения против российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, участвующие в переговорах с Европейским союзом. Кроме того, в санкционный список будут включены российские чиновники. «Потенциальные цели включают связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны. По словам официальных лиц США, в том числе это Российское агентство по страхованию вкладов, которое предназначено для защиты банковских счетов россиян, и Национальная система платежных карт или «Мир», — сообщает The Wall Street Journal. Кроме того, Вашингтон рассматривает отключение большего числа российских банков от международной системы SWIFT. Также ограничения коснутся большего количества государственных компаний и экспорта более широкого спектра товаров. Окончательное решение, какие организации станут «мишенью для США», еще не принято, сообщают источники издания. Ранее Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия рассматривает запрет на импорт российских алмазов и предметов роскоши. Предполагается, что аналогичные ограничения примут США. Также Вашингтон по-прежнему давит на Евросоюз в вопросе определения потолка цен на российскую нефть. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет новые санкции против Москвы в случае проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Они прошли 23—27 сентября.