Politico: Евросоюз запретит поставки алмазов и предметов роскоши из РФ

21 сентября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Евросоюз начнет разрабатывать новый пакет санкций в ближайшие дни Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия в ближайшие дни начнет разрабатывать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза. В частности, будет затронут вопрос об ограничении цен на российскую нефть — США давят на ЕС, чтобы добиться прогресса. «Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7. Другими потенциальными мерами, которые могут быть рассмотрены, могут быть дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши», — сообщает Politico. По данным издания, США торопят Евросоюз с решением по ограничению цен на российскую нефть. Вашингтон надеется, что эта мера вступит в силу до того, в декабре начнет действовать запрет на импорт топлива из России. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет новые санкции против Москвы в случае проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Они запланированы на 23—27 сентября. В Госдепартаменте также пообещали «усиления последствий» со стороны Вашингтона в случае расширения границ России. С февраля США ввели многочисленные санкции против России. Это произошло из-за спецоперации на Украине.

Еврокомиссия в ближайшие дни начнет разрабатывать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза. В частности, будет затронут вопрос об ограничении цен на российскую нефть — США давят на ЕС, чтобы добиться прогресса. «Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7. Другими потенциальными мерами, которые могут быть рассмотрены, могут быть дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши», — сообщает Politico. По данным издания, США торопят Евросоюз с решением по ограничению цен на российскую нефть. Вашингтон надеется, что эта мера вступит в силу до того, в декабре начнет действовать запрет на импорт топлива из России. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет новые санкции против Москвы в случае проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Они запланированы на 23—27 сентября. В Госдепартаменте также пообещали «усиления последствий» со стороны Вашингтона в случае расширения границ России. С февраля США ввели многочисленные санкции против России. Это произошло из-за спецоперации на Украине.