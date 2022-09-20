Евросоюз пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов

Евросоюз введет новые санкции против Москвы в случае проведения референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России» — передает ТАСС со ссылкой на заявление Борреля. Представитель ЕС также отметил, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности».
Евросоюз вместе с другими странами Запада ввел жесткие санкции против РФ с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной в конце февраля. 20 сентября освобожденные территории подтвердили свое намерение войти в состав РФ. Известно, что референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Президент Сербии Александар Вучич предположил, что спецоперация на Украине может привести к конфликту мирового масштаба.
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Евросоюз введет новые санкции против Москвы в случае проведения референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России» — передает ТАСС со ссылкой на заявление Борреля. Представитель ЕС также отметил, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности». Евросоюз вместе с другими странами Запада ввел жесткие санкции против РФ с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной в конце февраля. 20 сентября освобожденные территории подтвердили свое намерение войти в состав РФ. Известно, что референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Президент Сербии Александар Вучич предположил, что спецоперация на Украине может привести к конфликту мирового масштаба.