Власти Германии назвали диверсией взрывы на «Северных потоках»

28 сентября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Германии предполагают, что на двух газовых трубопроводах могла произойти диверсия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германии предполагают, что взрывы на двух трубопроводах «Северный поток» являются диверсией. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. «Как и Комиссия ЕС, немецкие органы безопасности и иностранная секретная служба BND подозревают акт саботажа. Подозревается целенаправленный снос», — пишет газета. Одна из версий, которую озвучивает немецкая газета, заключается в том, что водолазы могли заложить взрывчатку в обе трубы «Северного потока» и устроить диверсию. В настоящий момент ведется расследование. Также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель уверен, что утечки появились не сами по себе. «Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного воздействия», — пояснил он. Ранее в Германии заявили об опасении, что «Северный поток» уничтожен навсегда. В настоящий момент есть риск того, что в поврежденные трубопроводы попадет соленая вода и поспособствует коррозии. После этого, починить трубопроводы будет невозможно. На данное утверждение замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач ответил, что об окончательной остановке говорить еще рано, сообщает «Национальная служба новостей». В свою очередь, китайский аналитик Лю Хун не исключил причастности Польши и США к авариям на «Северных потоках», пишет RT. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, после объявления Россией спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии предполагают, что взрывы на двух трубопроводах «Северный поток» являются диверсией. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. «Как и Комиссия ЕС, немецкие органы безопасности и иностранная секретная служба BND подозревают акт саботажа. Подозревается целенаправленный снос», — пишет газета. Одна из версий, которую озвучивает немецкая газета, заключается в том, что водолазы могли заложить взрывчатку в обе трубы «Северного потока» и устроить диверсию. В настоящий момент ведется расследование. Также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель уверен, что утечки появились не сами по себе. «Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного воздействия», — пояснил он. Ранее в Германии заявили об опасении, что «Северный поток» уничтожен навсегда. В настоящий момент есть риск того, что в поврежденные трубопроводы попадет соленая вода и поспособствует коррозии. После этого, починить трубопроводы будет невозможно. На данное утверждение замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач ответил, что об окончательной остановке говорить еще рано, сообщает «Национальная служба новостей». В свою очередь, китайский аналитик Лю Хун не исключил причастности Польши и США к авариям на «Северных потоках», пишет RT. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, после объявления Россией спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.