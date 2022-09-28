После массовых жалоб в свердловском военкомате заставили работать врача

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, армия, призывники, окулист, призывник, медкомиссия, проверка зрения, офтальмолог, призывная кампания, медицинский осмотр, сборный пункт
Призванные свердловчане жаловались на отсутствие врача в военкомате Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Медработника вернули к работе в военкомате Краснотурьинска (Свердловская область) после массовых жалоб призывников, которые не смогли пройти собеседование у врача перед отправкой в окружные центры. О решении проблемы сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

На проблему общественникам пожаловались мужчины, которые, придя в военкомат по повесткам, ожидали общения с медиком. Призывники хотели рассказать о состоянии своего здоровья и получить заключение о годности или не годности мобилизованного гражданина. Однако врача на месте не оказалось. Об этой же проблеме URA.RU рассказывала жительница Краснотурьинска, муж которой тоже не смог пообщаться с врачом.

Активисты ОНФ сообщили о проблеме мэру города Александру Устинову, после чего в военкомате «обеспечили присутствие медика». «Отсутствие медработника в военкомате является нарушением. Специалист принимает документы, подтверждающие заболевания и может направить на дополнительную медкомиссию для определения группы здоровья и дальнейшего решения о необходимости предоставления отсрочки», — прокомментировал координатор по экспертно-проектной работе свердловского ОНФ Игорь Русинов.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.

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Медработника вернули к работе в военкомате Краснотурьинска (Свердловская область) после массовых жалоб призывников, которые не смогли пройти собеседование у врача перед отправкой в окружные центры. О решении проблемы сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). На проблему общественникам пожаловались мужчины, которые, придя в военкомат по повесткам, ожидали общения с медиком. Призывники хотели рассказать о состоянии своего здоровья и получить заключение о годности или не годности мобилизованного гражданина. Однако врача на месте не оказалось. Об этой же проблеме URA.RU рассказывала жительница Краснотурьинска, муж которой тоже не смог пообщаться с врачом. Активисты ОНФ сообщили о проблеме мэру города Александру Устинову, после чего в военкомате «обеспечили присутствие медика». «Отсутствие медработника в военкомате является нарушением. Специалист принимает документы, подтверждающие заболевания и может направить на дополнительную медкомиссию для определения группы здоровья и дальнейшего решения о необходимости предоставления отсрочки», — прокомментировал координатор по экспертно-проектной работе свердловского ОНФ Игорь Русинов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.
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