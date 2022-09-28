Гастроэнтеролог Кашух назвала ранние признаки атеросклероза

Гастроэнтеролог Кашух: боли в груди и мышцах голени сигнализируют о развитии атеросклероза

29 сентября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

После пандемии COVID-19 врачи стали чаще выявлять повышенный холестерин Фото: Екатерина Сычкова Боли в груди и мышцах голени являются первыми признаки развития атеросклероза. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. «Атеросклерозом чаще болеют люди старше 40 лет, но заболевание не появляется вдруг из ниоткуда. Патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно. Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», — говорит Екатерины Кашух. Как отметила кандидат медицинских наук, пандемия коронавируса сказалась на выявлении повышенного холестерина у людей. «Статистика компании показала, что за два с половиной года с начала пандемии пациенты молодого и среднего возраста стали чаще обнаруживать в анализах повышенный холестерин. С одной стороны, сказались условия пандемии, когда была ограничена физическая активность, люди склонялись к вредным привычкам и неправильному питанию. С другой стороны, на фоне пандемии мы стали внимательнее относится к своему здоровью. Если проверять уровень холестерина в целях профилактики, можно вовремя обнаружить нарушения, начать лечение и тем самым продлить себе здоровую жизнь», — добавила собеседница агентства. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала последствия низкого холестерина в крови. По ее словам, такой человек намного сильнее подвержен вирусным заболеваниям, так как инфекциям становится легче проникать в клетки организма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боли в груди и мышцах голени являются первыми признаки развития атеросклероза. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. «Атеросклерозом чаще болеют люди старше 40 лет, но заболевание не появляется вдруг из ниоткуда. Патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно. Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», — говорит Екатерины Кашух. Как отметила кандидат медицинских наук, пандемия коронавируса сказалась на выявлении повышенного холестерина у людей. «Статистика компании показала, что за два с половиной года с начала пандемии пациенты молодого и среднего возраста стали чаще обнаруживать в анализах повышенный холестерин. С одной стороны, сказались условия пандемии, когда была ограничена физическая активность, люди склонялись к вредным привычкам и неправильному питанию. С другой стороны, на фоне пандемии мы стали внимательнее относится к своему здоровью. Если проверять уровень холестерина в целях профилактики, можно вовремя обнаружить нарушения, начать лечение и тем самым продлить себе здоровую жизнь», — добавила собеседница агентства. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала последствия низкого холестерина в крови. По ее словам, такой человек намного сильнее подвержен вирусным заболеваниям, так как инфекциям становится легче проникать в клетки организма.