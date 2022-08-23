Диетолог Круглова назвала последствия нехватки холестерина

24 августа 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Человек с недостатком холестерина более подвержен атаке вирусов на организм Фото: Анна Майорова © URA.RU Человек, страдающий от нехватки холестерина, намного сильнее подвержен вирусным заболеваниям, так как инфекциям становится легче проникать в клетки организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «При недостатке холестерина у подростков и молодых людей могут быть проблемы с синтезом половых гормонов. Не скажу, что это встречается часто, но у строгих веганов такие ситуации вполне вероятны. Также холестерин входит в состав клеточной мембраны. Без него клетка становится неустойчива к воздействию неблагоприятных факторов. Это могут быть инфекционные факторы. Вирус легче проникают в клетку, если клеточная мембрана нестабильна. Люди чаще могут страдать вирусными, простудными заболеваниями», — сказала Наталья Круглова. Кроме того, холестерин важен в работе нервной системы, подчеркнула диетолог. «Также у человека может наблюдаться тревожность и беспокойство. Это связано с тем, что холестерин необходим для центральной нервной системы и головного мозга», — уточнила она. При этом, как отметила Круглова, зачастую люди страдают от переизбытка холестерина. «Чаще всего мы видим избыток холестерина в рационе. Это связано с тем, что такие продукты, которые его содержат, имеют высокую вкусовую привлекательность для человек. Это жирное мясо, колбасные изделия, сливочный соус. Такая еда нравится, ее легко переесть, потому что она объемная по размерам, что в дальнейшем приводит к нарушению холестеринового обмена», — добавила собеседница агентства. Ранее диетолог-нутрициолог, профессор Екатерина Кривцова рассказала URA.RU, что психические расстройства, стрессовые ситуации и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать у человека острое переедание. Эта проблема может привести к летальному исходу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек, страдающий от нехватки холестерина, намного сильнее подвержен вирусным заболеваниям, так как инфекциям становится легче проникать в клетки организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «При недостатке холестерина у подростков и молодых людей могут быть проблемы с синтезом половых гормонов. Не скажу, что это встречается часто, но у строгих веганов такие ситуации вполне вероятны. Также холестерин входит в состав клеточной мембраны. Без него клетка становится неустойчива к воздействию неблагоприятных факторов. Это могут быть инфекционные факторы. Вирус легче проникают в клетку, если клеточная мембрана нестабильна. Люди чаще могут страдать вирусными, простудными заболеваниями», — сказала Наталья Круглова. Кроме того, холестерин важен в работе нервной системы, подчеркнула диетолог. «Также у человека может наблюдаться тревожность и беспокойство. Это связано с тем, что холестерин необходим для центральной нервной системы и головного мозга», — уточнила она. При этом, как отметила Круглова, зачастую люди страдают от переизбытка холестерина. «Чаще всего мы видим избыток холестерина в рационе. Это связано с тем, что такие продукты, которые его содержат, имеют высокую вкусовую привлекательность для человек. Это жирное мясо, колбасные изделия, сливочный соус. Такая еда нравится, ее легко переесть, потому что она объемная по размерам, что в дальнейшем приводит к нарушению холестеринового обмена», — добавила собеседница агентства. Ранее диетолог-нутрициолог, профессор Екатерина Кривцова рассказала URA.RU, что психические расстройства, стрессовые ситуации и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать у человека острое переедание. Эта проблема может привести к летальному исходу.