Бывший зэк из Екатеринбурга с четвертого раза попал в армию — со смелым планом. Видео

28 сентября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Анатолий должен был уехать на сборы утром 28 сентября, но пропустил автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Екатеринбурга Анатолий (39 лет), в молодости имевший криминальный опыт, с четвертой попытки смог попасть добровольцем в ряды ВС РФ, проводящих спецоперацию на Украине. Накануне мужчина прошел собеседование в военкомате Орджоникидзевского района, а 28 сентября должен был отправиться в 32-й военный городок — на сборы. «Я сам пришел [в военкомат, без повестки]. Есть ли у меня боевой опыт? Скажем так, я уличный бандит, я на улице вырос. Зоны прошел, прессовки. Меня посадили, мне было 14 лет. 1997 год. В ножевом опыте… Я могу делов натворить в холодном деле… А стрелять я стрелял — с ружья, с пистолета, с автомата. Пятак за братана (друга — прим. URA.RU) отсидел. <…> Вчера было собеседование [в военкомате]. Если бы меня не взяли, я бы тут делов натворил, все равно забрали бы. [С начала спецоперации я] три раза ходил — мне отказывали. Это четвертый раз», — поделился Анатолий в разговоре с URA.RU. С детства он готовился к службе в ВДВ. «У меня дед войну прошел. Когда он ушел на фронт, моему отцу был год. Он пришел с Берлина — отцу было пять лет. И, знаешь, было бы неправильно, если бы я за спинами молодых пацанов отсиживался. Это было бы неправильно, понимаешь?» — добавил мужчина. Последние 18 лет он работал в строительной сфере (в частности, в компании «Атомстройкомплекс»), а также имел собственную фирму по производству мебели. «Я в жизни все сделал. У каждого моего ребенка по квартире есть. В принципе, ничего не надо. Я, как с 14 лет сумку взял в руки, так с ней и гоняю по жизни. Мне не страшно [ехать на Украину], мне ***** (все равно — прим. URA.RU) У меня сестра — сейчас вот я разговаривал — ревет, переживает очень сильно. Тетушка переживает. Кенты (друзья — прим. URA.RU) переживают», — сказал собеседник. У мужа его сестры сейчас на Украине младший брат. «Ему 24 года, два ранения, медаль есть. Он сейчас там. Почему я должен за его спиной ходить ******** (выделываться — прим. URA.RU)?» — объяснил свою мотивацию Анатолий. Уже за кадром он признался корреспонденту, что, если попадет на Украину, изыщет возможность оказаться в рядах ЧВК «Вагнера» — чтобы сражаться на передовой. Попал ли Анатолий в 32-й военный городок 28 сентября, неизвестно. Дело в том, что боец пропустил автобус с мобилизованными, который отправился от Орджоникидзевского военкомата, — слушал музыку в наушниках. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга Анатолий (39 лет), в молодости имевший криминальный опыт, с четвертой попытки смог попасть добровольцем в ряды ВС РФ, проводящих спецоперацию на Украине. Накануне мужчина прошел собеседование в военкомате Орджоникидзевского района, а 28 сентября должен был отправиться в 32-й военный городок — на сборы. «Я сам пришел [в военкомат, без повестки]. Есть ли у меня боевой опыт? Скажем так, я уличный бандит, я на улице вырос. Зоны прошел, прессовки. Меня посадили, мне было 14 лет. 1997 год. В ножевом опыте… Я могу делов натворить в холодном деле… А стрелять я стрелял — с ружья, с пистолета, с автомата. Пятак за братана (друга — прим. URA.RU) отсидел. <…> Вчера было собеседование [в военкомате]. Если бы меня не взяли, я бы тут делов натворил, все равно забрали бы. [С начала спецоперации я] три раза ходил — мне отказывали. Это четвертый раз», — поделился Анатолий в разговоре с URA.RU. С детства он готовился к службе в ВДВ. «У меня дед войну прошел. Когда он ушел на фронт, моему отцу был год. Он пришел с Берлина — отцу было пять лет. И, знаешь, было бы неправильно, если бы я за спинами молодых пацанов отсиживался. Это было бы неправильно, понимаешь?» — добавил мужчина. Последние 18 лет он работал в строительной сфере (в частности, в компании «Атомстройкомплекс»), а также имел собственную фирму по производству мебели. «Я в жизни все сделал. У каждого моего ребенка по квартире есть. В принципе, ничего не надо. Я, как с 14 лет сумку взял в руки, так с ней и гоняю по жизни. Мне не страшно [ехать на Украину], мне ***** (все равно — прим. URA.RU) У меня сестра — сейчас вот я разговаривал — ревет, переживает очень сильно. Тетушка переживает. Кенты (друзья — прим. URA.RU) переживают», — сказал собеседник. У мужа его сестры сейчас на Украине младший брат. «Ему 24 года, два ранения, медаль есть. Он сейчас там. Почему я должен за его спиной ходить ******** (выделываться — прим. URA.RU)?» — объяснил свою мотивацию Анатолий. Уже за кадром он признался корреспонденту, что, если попадет на Украину, изыщет возможность оказаться в рядах ЧВК «Вагнера» — чтобы сражаться на передовой. Попал ли Анатолий в 32-й военный городок 28 сентября, неизвестно. Дело в том, что боец пропустил автобус с мобилизованными, который отправился от Орджоникидзевского военкомата, — слушал музыку в наушниках. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).