В России появится новое пособие

Госдума: в России введут пособие для беременных и несовершеннолетних

28 сентября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

С 1 января 2023 года будут доступны новые пособия для беременных, а также на ребенка до 17 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 января 2023 года в России введут универсальное пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Проект доступен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности. «Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты. Она будет направлена на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в проекте. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что универсальные пособия нуждающимся семьям будут начислены при наличии детей, в том числе усыновленным. Кроме того уточняется, что на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей, пишет RT. Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами, сообщает телеканал 360.

С 1 января 2023 года в России введут универсальное пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Проект доступен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности. «Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты. Она будет направлена на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в проекте. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что универсальные пособия нуждающимся семьям будут начислены при наличии детей, в том числе усыновленным. Кроме того уточняется, что на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей, пишет RT. Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами, сообщает телеканал 360.