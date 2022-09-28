В России появится новое пособие

С 1 января 2023 года в России введут универсальное пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Проект доступен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.
«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты. Она будет направлена на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в проекте.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что универсальные пособия нуждающимся семьям будут начислены при наличии детей, в том числе усыновленным. Кроме того уточняется, что на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей, пишет RT. Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами, сообщает телеканал 360.
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С 1 января 2023 года в России введут универсальное пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Проект доступен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности. «Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты. Она будет направлена на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в проекте. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что универсальные пособия нуждающимся семьям будут начислены при наличии детей, в том числе усыновленным. Кроме того уточняется, что на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей, пишет RT. Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами, сообщает телеканал 360.