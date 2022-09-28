Николай еще не рассказал о решении пойти на фронт своему сыну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Доброволец из Екатеринбурга, строитель Николай (41 год) со второго раза сумел попасть в ряды Вооруженные силы России, которые проводят спецоперацию на Украине. Помогли президентский указ о частичной мобилизации и «знакомый военком», рассказал URA.RU мужчина возле Орджоникидзевского военкомата.

Опыта службы в армии он не имеет — в свое время не прошел медкомиссию (сейчас со здоровьем все в порядке). Изначально Николай пытался попасть на спецоперацию, заключив контракт с Минобороны. «[Но] это долгая история — по контракту идти: очень много справок надо. Вот и решил пойти добровольцем [в рамках мобилизации] — так быстрее», — поделился Николай. «Знакомый военком, можно сказать, взял меня под свое крыло», — добавил мужчина.

«[Что меня побудило стать добровольцем?] Наша Россия, семьи наши, дети, которых убивают там. За них надо стоять. Если все будут прятаться, служить некому будет», — объяснил Николай. Его 17-летний сын (занимается футболом) о решении пока не знает. А мама и сестра уже поддержали. Офицеры найдут ему применение, уверен Николай. «Я карате занимался около 20 лет», — рассказал он.

«Кто, если не я? А если завтра нацисты сюда придут?» — заявил корреспонденту другой доброволец, Назиф (44 года). В середине 1990-х он служил на Дальнем Востоке — механиком-водителем танка Т-80.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).