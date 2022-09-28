В краевом ГУ МЧС подчеркивают, что погибших и пострадавших нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О пожаре, который начался в квартире многоквартирного дома в Перми вечером 28 сентября, сообщили очевидцы. Они же выложили в сеть видео происходящего.

«28 сентября в 22:21 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Пермь, ул. Уральская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 10 человек личного состава и 3 единиц техники. Был спасен один человек», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Было установлено, что происходило горение в квартире на 4 этаже. В 22:32 пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверочные мероприятия. Обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.

О том, что в городе на улице Уральской горел дом, из которого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обещал расселить жильцов до сентября этого года, URA.RU писало ранее. На месте пожара были замечены странные мужчины.