О пожаре, который начался в квартире многоквартирного дома в Перми вечером 28 сентября, сообщили очевидцы. Они же выложили в сеть видео происходящего.
«28 сентября в 22:21 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Пермь, ул. Уральская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 10 человек личного состава и 3 единиц техники. Был спасен один человек», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Было установлено, что происходило горение в квартире на 4 этаже. В 22:32 пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверочные мероприятия. Обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.
О том, что в городе на улице Уральской горел дом, из которого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обещал расселить жильцов до сентября этого года, URA.RU писало ранее. На месте пожара были замечены странные мужчины.
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