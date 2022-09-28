Россия предостерегла США и Великобританию от опрометчивых шагов

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Поддержка Киева Вашингтоном приравнивается к прямому участию в конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия предостерегает США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте <…> При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заявил он на заседании форума ОБСЕ. Текст выступления дипломата опубликован на официальном сайте МИД РФ. Гаврилов также подчеркнул, что поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте.

США и Великобритания вместе с другими странами Запада оказывают активную поддержку Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле отмечали, что Вашингтон все дальше залезает в конфликт между Россией и Украиной и близится к тому, чтобы стать его стороной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.

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Россия предостерегает США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте <…> При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заявил он на заседании форума ОБСЕ. Текст выступления дипломата опубликован на официальном сайте МИД РФ. Гаврилов также подчеркнул, что поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте. США и Великобритания вместе с другими странами Запада оказывают активную поддержку Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле отмечали, что Вашингтон все дальше залезает в конфликт между Россией и Украиной и близится к тому, чтобы стать его стороной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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