В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и поехал

29 сентября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса зажал дверями ногу школьника, который заходил в общественный транспорт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника, который заходил в транспорт, и двинулся в путь. Об этом сообщила мама ребенка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в автобусе №17 на остановке Озерные аркады. «На остановке Озерные аркады ориентировочно в 8:30 он [школьник] садился на автобус №17, успел только поставить ногу, двери закрылись, автобус поехал, сына потащил за собой. Мужчина остановил автобус, женщина помогла подняться. Ребенку 12 лет», — рассказала тюменка Юлия Попова в соцсетях. Получил ли ребенок травмы, не уточняется. Пользователей возмутило поведение водителя общественного транспорта. «Водитель-то куда смотрит? Неужели не видит, что ребенок заходит?», — написал тюменка Марина. «Пишите жалобу на водителя! Это не шутки», — посоветовала Ангелина Дубровина. Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила из транспорта с ребенком с ДЦП. Инцидент произошел в автобусе №9 на остановке площадь Победы.

В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника, который заходил в транспорт, и двинулся в путь. Об этом сообщила мама ребенка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в автобусе №17 на остановке Озерные аркады. «На остановке Озерные аркады ориентировочно в 8:30 он [школьник] садился на автобус №17, успел только поставить ногу, двери закрылись, автобус поехал, сына потащил за собой. Мужчина остановил автобус, женщина помогла подняться. Ребенку 12 лет», — рассказала тюменка Юлия Попова в соцсетях. Получил ли ребенок травмы, не уточняется. Пользователей возмутило поведение водителя общественного транспорта. «Водитель-то куда смотрит? Неужели не видит, что ребенок заходит?», — написал тюменка Марина. «Пишите жалобу на водителя! Это не шутки», — посоветовала Ангелина Дубровина. Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила из транспорта с ребенком с ДЦП. Инцидент произошел в автобусе №9 на остановке площадь Победы.