28 сентября 2022
27 сентября 2022

В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и поехал

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, автобус, низкопольный автобус
Водитель автобуса зажал дверями ногу школьника, который заходил в общественный транспорт Фото:

В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника, который заходил в транспорт, и двинулся в путь. Об этом сообщила мама ребенка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в автобусе №17 на остановке Озерные аркады.

«На остановке Озерные аркады ориентировочно в 8:30 он [школьник] садился на автобус №17, успел только поставить ногу, двери закрылись, автобус поехал, сына потащил за собой. Мужчина остановил автобус, женщина помогла подняться. Ребенку 12 лет», — рассказала тюменка Юлия Попова в соцсетях. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.

Пользователей возмутило поведение водителя общественного транспорта. «Водитель-то куда смотрит? Неужели не видит, что ребенок заходит?», — написал тюменка Марина. «Пишите жалобу на водителя! Это не шутки», — посоветовала Ангелина Дубровина.

Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила из транспорта с ребенком с ДЦП. Инцидент произошел в автобусе №9 на остановке площадь Победы.

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В Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника, который заходил в транспорт, и двинулся в путь. Об этом сообщила мама ребенка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в автобусе №17 на остановке Озерные аркады. «На остановке Озерные аркады ориентировочно в 8:30 он [школьник] садился на автобус №17, успел только поставить ногу, двери закрылись, автобус поехал, сына потащил за собой. Мужчина остановил автобус, женщина помогла подняться. Ребенку 12 лет», — рассказала тюменка Юлия Попова в соцсетях. Получил ли ребенок травмы, не уточняется. Пользователей возмутило поведение водителя общественного транспорта. «Водитель-то куда смотрит? Неужели не видит, что ребенок заходит?», — написал тюменка Марина. «Пишите жалобу на водителя! Это не шутки», — посоветовала Ангелина Дубровина. Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель автобуса зажал дверями ногу женщины, которая выходила из транспорта с ребенком с ДЦП. Инцидент произошел в автобусе №9 на остановке площадь Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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