Губернатор Шумков: стримеры и тиктокеры стране больше не нужны

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отреагировал на взрывы на «Северных потоках»

29 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Шумков: представители общества потребления могут активно начать потреблять друг друга Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Взрывы в Балтийском море неизбежно приведут к концу «эпохи общества потребления». Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Взрывы [на трубопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“] подводят жирную черту эпохе общества потребления. Стримеры, стендаперы, тиктокеры и прочая тв-инет псевдозанятая общественность стране в таком количестве больше не нужны» — написал Шумков в своем telegram-канале. По его мнению, страна сейчас нуждается в «поднятии миллионов гектаров пока еще не работающих сельхозугодий». Необходимо строить и ремонтировать десятки тысяч километров дорог и мостов, проводить масштабную индустриализацию и срочно создавать и внедрять новые разработки в различных отраслях. «Нужно защищать землю, оставленную нам предками. Для этого нужны миллионы подготовленных и обученных кадров. Целевым образом. Планово. Срочно. Для созидания, развития и защиты. Иначе — самоедство», — добавил Вадим Шумков. Ранее в ФСБ и Генпрокуратура России признали взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. По данному факту было возбуждено уголовное дело. URA.RU уже сообщало, что в ночь на 27 сентября специалисты зафиксировали значительный перепад давления, вызванный утечкой газа на обеих нитках газопровода. Это было связано с физическими повреждениями. Позже в правительстве Германии выразили опасения, что оба «Северных потока» были уничтожены навсегда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрывы в Балтийском море неизбежно приведут к концу «эпохи общества потребления». Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Взрывы [на трубопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“] подводят жирную черту эпохе общества потребления. Стримеры, стендаперы, тиктокеры и прочая тв-инет псевдозанятая общественность стране в таком количестве больше не нужны» — написал Шумков в своем telegram-канале. По его мнению, страна сейчас нуждается в «поднятии миллионов гектаров пока еще не работающих сельхозугодий». Необходимо строить и ремонтировать десятки тысяч километров дорог и мостов, проводить масштабную индустриализацию и срочно создавать и внедрять новые разработки в различных отраслях. «Нужно защищать землю, оставленную нам предками. Для этого нужны миллионы подготовленных и обученных кадров. Целевым образом. Планово. Срочно. Для созидания, развития и защиты. Иначе — самоедство», — добавил Вадим Шумков. Ранее в ФСБ и Генпрокуратура России признали взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. По данному факту было возбуждено уголовное дело. URA.RU уже сообщало, что в ночь на 27 сентября специалисты зафиксировали значительный перепад давления, вызванный утечкой газа на обеих нитках газопровода. Это было связано с физическими повреждениями. Позже в правительстве Германии выразили опасения, что оба «Северных потока» были уничтожены навсегда.